Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
69,60
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,75
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,49
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
72,34
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,17
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,09
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
72,04
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,24
Экономия при брони: -3,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
64,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,50
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,37
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,46
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,52
Экономия при брони: -2,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
69,60
Экономия при брони: -6,80 грн
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
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37.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,00
Экономия при брони: -3,06 грн
Бажаемо здоровья
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
69,60
Экономия при брони: -6,80 грн