Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,89
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,41
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,92
Экономия при брони: -4,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,20
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
72,53
Экономия при брони: -4,61 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,91
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,75
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,36
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,34
Экономия при брони: -2,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
65,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
63,24
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Борщаговская, 128
5.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,28
Экономия при брони: -3,45 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
65,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
65,32
Экономия при брони: -2,52 грн