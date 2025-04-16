Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,18
Экономия при брони: -6,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,80
Экономия при брони: -4,60 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,95
Экономия при брони: -2,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
65,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,87
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,56
Экономия при брони: -3,16 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,37
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,24
Экономия при брони: -3,48 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,94
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,21
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,75
Экономия при брони: -2,84 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,90
Экономия при брони: -3,97 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,15
Экономия при брони: -2,28 грн