Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,79
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,60
Экономия при брони: -2,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,22
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,29
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
69,23
Экономия при брони: -4,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,62
Экономия при брони: -3,81 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,87
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,17
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,06
Экономия при брони: -3,24 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,99
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,26
Экономия при брони: -6,61 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,33
Экономия при брони: -7,76 грн