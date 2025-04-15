Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
64,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,25
Экономия при брони: -2,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
80,10
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,98
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,47
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,11
Экономия при брони: -4,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
77,76
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
65,98
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,29
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,35
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,35
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,08
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,95
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,79
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
66,35
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
71,30
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,92
Экономия при брони: -9,03 грн