Мыла, моющие средства

Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)

МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г антибактериальная (-ое) №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 32,00 грн
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Характеристики
Производитель
Emami
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства