Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,03
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,26
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,18
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,22
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,87
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,79
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,34
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
8.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,30
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 98
11.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,05
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
12.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,28
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
13.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,20
Экономия при брони: -1,80 грн
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Кривой Рог, просп. Центральный, 24
255.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,37
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
257.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,39
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,07
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
258.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,44
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
260.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,01
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
261.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,31
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,73
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
262.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,65
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
265.4 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
40,80
Экономия при брони: -1,40 грн