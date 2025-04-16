Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,61
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,51
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,11
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,41
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,52
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,93
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,91
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,59
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,77
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,49
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,30
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,72
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,07
Экономия при брони: -1,51 грн
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