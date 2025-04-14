Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
10.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
282.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,27
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
282.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,76
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
282.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,00
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
283.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,07
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,10
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
298.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
40,97
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
299.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,46
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
299.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
40,81
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
302.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
303.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,65
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
303.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,43
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
306.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,10
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
308.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,85
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
308.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,28
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
310.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,26
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
311.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,30
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
312.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,11
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
312.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,05
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
313.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,52
Экономия при брони: -2,96 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
548.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami