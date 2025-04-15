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Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
121.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,11
Экономия при брони:
-2,55 грн
39,56
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
121.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,95
Экономия при брони:
-2,39 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,13
Экономия при брони:
-1,57 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,37
Экономия при брони:
-2,81 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
126.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,24
Экономия при брони:
-1,68 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
126.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,10
Экономия при брони:
-1,70 грн
39,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,84
Экономия при брони:
-2,28 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,67
Экономия при брони:
-2,11 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,51
Экономия при брони:
-1,95 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
39,76
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
129.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,28
Экономия при брони:
-2,88 грн
39,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
130.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,06
Экономия при брони:
-1,66 грн
39,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
130.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,45
Экономия при брони:
-1,89 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
131.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,33
Экономия при брони:
-1,77 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
132.4 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,46
Экономия при брони:
-1,90 грн
39,56
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
132.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,41
Экономия при брони:
-1,85 грн
39,56
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
135.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,48
Экономия при брони:
-2,92 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
358.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
45,04
Экономия при брони:
-1,66 грн
43,38
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
359.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,06
Экономия при брони:
-1,66 грн
39,40
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
360.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,47
Экономия при брони:
-1,91 грн
39,56
грн
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