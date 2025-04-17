Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
340.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
45,16
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
340.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,27
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
341.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,82
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
349.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,12
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
349.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
349.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,21
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
349.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
40,91
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 29
350.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,94
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
352.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
45,40
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
353.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,89
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
355.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,53
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
355.2 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,91
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
357.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,81
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
387.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,41
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
389.1 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
389.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,77
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
389.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
44,82
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
389.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,61
Экономия при брони: -2,05 грн