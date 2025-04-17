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Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Боро Плюс мыло (Boro Plus soap)
Чернигов
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
32,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
406.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,18
Экономия при брони:
-1,62 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
407.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,02
Экономия при брони:
-1,46 грн
39,56
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
407.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,08
Экономия при брони:
-1,52 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
407.8 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,11
Экономия при брони:
-2,55 грн
39,56
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
413.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
38,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
417.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,83
Экономия при брони:
-2,27 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
419.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,98
Экономия при брони:
-2,58 грн
39,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
419.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,43
Экономия при брони:
-1,87 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
420.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
39,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
421.0 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,95
Экономия при брони:
-2,55 грн
39,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
421.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
45,67
Экономия при брони:
-2,29 грн
43,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
422.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,29
Экономия при брони:
-2,73 грн
39,56
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
423.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
42,18
Экономия при брони:
-2,78 грн
39,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
426.3 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,60
Экономия при брони:
-2,04 грн
39,56
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
426.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
43,88
Экономия при брони:
-1,49 грн
42,39
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
427.5 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,16
Экономия при брони:
-1,60 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
427.6 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,60
Экономия при брони:
-2,04 грн
39,56
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
427.7 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,34
Экономия при брони:
-1,78 грн
39,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
427.9 км
МЫЛО "БОРО ПЛЮС" 100 г №1
Emami
41,93
Экономия при брони:
-2,37 грн
39,56
грн
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