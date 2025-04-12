Фармакодинамика.

Свойства препарата Прогинорм Ово подобны свойствам природного эндогенного прогестерона при наличии влияния гестагена, антиэстрогена и легкого антиандрогена и антиальдостерона.

Фармакокинетика.

Всасывание

Микронизированный прогестерон абсорбируется в пищеварительном тракте.

Уровень прогестерона в крови увеличивается в течение первого часа, а самый высокий показатель в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема препарата.

Проведенные с участием добровольцев фармакокинетические исследования показали, что после одновременного приема 2 капсул (100 мг) препарата Прогинорм Ово средний уровень прогестерона в плазме крови увеличивается с 0,13 нг/мл до 4,25 нг/мл через 1 час, до 11,75 нг/мл через 2 часа, до 8,37 нг/мл через 4 часа, до 2 нг/мл через 6 часов и до 1,64 нг/мл через 8 часов.

Согласно времени распространения гормона в тканях, ежедневную дозу препарата следует распределять на 2 приема, интервал между которыми составляет 12 часов, чтобы поддерживать эффективный и стабильный уровень в течение 24 часов.

Существуют значительные индивидуальные различия, но в течение нескольких месяцев у одного человека сохраняются одни и те же фармакокинетические свойства, что позволяет обеспечить оптимальное индивидуальное дозирование препарата.

Метаболизм

К главным плазменным метаболитам относятся 20-гидроксипрогестерон, 4-прегненолон и 5-дигидропрогестерон.

С мочой выводится 95% прогестерона и его метаболитов, в частности содержащих глюкоринид, включая главный метаболит 3,5 прегнанодиол (прегнандиол). Плазменные и мочевые метаболиты идентичны таким во время физиологической секреции желтого тела яичника.