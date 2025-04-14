Прогинорм ово (Proginorm ovo)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1246,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1170,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1169,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
859,93
Экономия при брони: -82,78 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1231,37
Экономия при брони: -48,87 грн
1182,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1242,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1243,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
798,24
Экономия при брони: -117,01 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1264,07
Экономия при брони: -76,70 грн
1187,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1202,40
Экономия при брони: -44,80 грн
1157,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1243,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,30
Экономия при брони: -60,80 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
601,20
Экономия при брони: -22,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1207,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
811,70 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1202,40
Экономия при брони: -44,80 грн
1157,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1192,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
785,82
Экономия при брони: -75,51 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1265,96
Экономия при брони: -110,50 грн
1155,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1168,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
845,41
Экономия при брони: -67,78 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1299,58
Экономия при брони: -57,51 грн
1242,07 грн