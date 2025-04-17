Прогинорм ово (Proginorm ovo)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
871,27
Экономия при брони: -134,48 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1269,81
Экономия при брони: -57,23 грн
1212,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1238,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,10
Экономия при брони: -75,70 грн
1201,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
885,50
Экономия при брони: -149,18 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1358,05
Экономия при брони: -138,05 грн
1220,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1247,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
832,50
Экономия при брони: -62,20 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1325,40
Экономия при брони: -124,00 грн
1201,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1127,27 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,10
Экономия при брони: -75,70 грн
1201,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
613,85
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
427,07
Экономия при брони: -58,91 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1253,72
Экономия при брони: -117,52 грн
1136,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
886,75
Экономия при брони: -150,43 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1411,12
Экономия при брони: -237,01 грн
1174,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
388,45
Экономия при брони: -3,30 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
783,93
Экономия при брони: -96,70 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1334,97
Экономия при брони: -109,32 грн
1225,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
870,52
Экономия при брони: -183,29 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1335,08
Экономия при брони: -160,20 грн
1174,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
778,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,90
Экономия при брони: -38,50 грн
1201,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
821,59
Экономия при брони: -113,16 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1295,34
Экономия при брони: -115,93 грн
1179,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
805,07
Экономия при брони: -97,03 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1279,01
Экономия при брони: -59,28 грн
1219,73 грн