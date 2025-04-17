Прогинорм ово (Proginorm ovo)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1237,70
Экономия при брони: -32,50 грн
1205,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1192,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1283,58
Экономия при брони: -38,51 грн
1245,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1205,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1205,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
799,21
Экономия при брони: -111,18 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1360,09
Экономия при брони: -95,73 грн
1264,36 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1205,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
851,67
Экономия при брони: -45,47 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1347,97
Экономия при брони: -83,61 грн
1264,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1209,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
607,80
Экономия при брони: -5,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1198,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
743,07
Экономия при брони: -54,17 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1374,44
Экономия при брони: -192,48 грн
1181,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1205,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1241,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
784,64
Экономия при брони: -31,77 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1258,98
Экономия при брони: -72,50 грн
1186,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
400,79
Экономия при брони: -24,21 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
657,74
Экономия при брони: -85,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1195,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga