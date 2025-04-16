Прогинорм ово (Proginorm ovo)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
859,96
Экономия при брони: -96,13 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1318,87
Экономия при брони: -96,63 грн
1222,24 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
396,20
Экономия при брони: -14,65 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1211,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1257,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1245,90
Экономия при брони: -34,50 грн
1211,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
878,18
Экономия при брони: -162,52 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1346,82
Экономия при брони: -122,54 грн
1224,28 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
823,82
Экономия при брони: -121,76 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1265,94
Экономия при брони: -89,58 грн
1176,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1211,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1141,88 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1237,70
Экономия при брони: -26,30 грн
1211,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1215,60
Экономия при брони: -4,20 грн
1211,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
421,11
Экономия при брони: -62,73 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1290,97
Экономия при брони: -107,63 грн
1183,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1161,38 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
782,88
Экономия при брони: -76,95 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1231,42
Экономия при брони: -103,01 грн
1128,41 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1211,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1255,78 грн