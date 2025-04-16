Прогинорм ово (Proginorm ovo)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1183,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
781,23
Экономия при брони: -58,39 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1222,85
Экономия при брони: -73,81 грн
1149,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1245,86 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
782,76
Экономия при брони: -38,96 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1159,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
865,94
Экономия при брони: -41,63 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1203,87
Экономия при брони: -73,07 грн
1130,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
878,84
Экономия при брони: -156,03 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1398,54
Экономия при брони: -185,79 грн
1212,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
794,57
Экономия при брони: -71,76 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1283,21
Экономия при брони: -65,51 грн
1217,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1250,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
778,20
Экономия при брони: -55,39 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1342,22
Экономия при брони: -122,22 грн
1220,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
807,60 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1201,90
Экономия при брони: -18,60 грн
1183,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
827,01
Экономия при брони: -104,20 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1294,60
Экономия при брони: -77,83 грн
1216,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1245,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
824,79
Экономия при брони: -135,90 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1245,51
Экономия при брони: -56,51 грн
1189,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
776,90
Экономия при брони: -48,20 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
613,85
Экономия при брони: -22,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
910,74
Экономия при брони: -129,38 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1395,63
Экономия при брони: -209,42 грн
1186,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прогинорм Ово капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
867,53
Экономия при брони: -85,54 грн
Прогинорм Ово капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1235,63
Экономия при брони: -50,60 грн
1185,03 грн