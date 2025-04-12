Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Летрозол КРКА инструкция по применению
Состав
действующее вещество: letrozole;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 2,5 мг летрозола;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), кремния диоксид коллоидный, магния стеарат;
пленочная оболочка: гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), оксид железа желтый (E 172), полиэтиленгликоль 400, тальк, вода очищенная.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые, гладкие с обеих сторон таблетки желтого цвета, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые для гормональной терапии. Антагонисты гормонов и аналогичные средства. Ингибиторы ароматазы. Летрозол. Код АТС L02BG04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Летрозол — нестероидный ингибитор ароматазы (ингибитор биосинтеза эстрогена) противоопухолевый препарат.
В случаях, когда рост опухолевой ткани зависит от наличия эстрогенов, устранение опосредованного ими стимулирующего воздействия является предпосылкой подавления роста опухоли. У женщин в постменопаузе эстрогены образуются преимущественно при участии фермента ароматазы, превращающего андрогены, которые синтезируются в надпочечниках (в первую очередь андростендион и тестостерон), в эстрон (Е1) и эстрадиол (Е2). Поэтому с помощью специфического ингибирования фермента ароматазы можно достичь подавления биосинтеза эстрогенов в периферических тканях и в опухолевой ткани.
Летрозол подавляет ароматазу путем конкурентного связывания с субъединицей этого фермента — гемом цитохрома P450, что приводит к снижению биосинтеза эстрогенов во всех тканях.
У здоровых женщин в постменопаузе однократная доза летрозола, которая составляет 0,1 мг, 0,5 мг и 2,5 мг, снижает уровень эстрона и эстрадиола в сыворотке крови (по сравнению с исходным уровнем) на 75–78% и на 78% соответственно. Максимальное снижение достигается через 48–78 часов.
У женщин с распространенной формой рака молочной железы в постменопаузе ежедневное применение летрозола в дозе от 0,1 мг до 5 мг снижает уровень эстрадиола, эстрона и эстрона сульфата в плазме крови на 75–95% от исходного уровня. При применении препарата в дозе 0,5 мг и более во многих случаях концентрации эстрона и эстрона сульфата оказываются ниже предела чувствительности метода, используемого для определения гормонов. Это указывает на то, что с помощью данных доз препарата достигается более выраженное угнетение синтеза эстрогенов. Угнетение эстрогенов поддерживалась на протяжении лечения у всех пациенток.
Летрозол — высокоспецифический ингибитор активности ароматазы. Нарушение синтеза стероидных гормонов в надпочечниках не обнаружено. У пациенток в постменопаузе, которым проводилось лечение летрозолом в суточной дозе 0,1–5 мг клинического значимых изменений концентраций в плазме крови кортизола, альдостерона, 11-деоксикортизола, 17-гидроксипрогестерона, АКТГ, а также активности ренина не было обнаружено. Проведение теста стимуляции АКТГ через 6 и 12 недель терапии летрозолом в суточной дозе 0,1 мг 0,25 мг 0,5 мг 1 мг 2,5 мг и 5 мг не выявило ни одного заметного уменьшения синтеза альдостерона или кортизола. Таким образом, нет необходимости назначать глюкокортикоиды и минералокортикоиды.
У здоровых женщин в постменопаузе после однократного применения летрозола в дозе 0,1 мг, 0,5 мг и 2,5 мг изменений концентрации андрогенов (андростендиона и тестостерона) в плазме крови не обнаружено. У пациенток в постменопаузе, получавших летрозол в суточной дозе от 0,1 мг до 5 мг, изменений уровня андростендиона в плазме крови также не отмечено. Все это указывает на то, что блокада биосинтеза эстрогенов не приводит к накоплению андрогенов, являющихся предшественниками эстрогенов. У пациенток, получавших летрозол, не было отмечено изменений концентраций лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в плазме крови, а также не было отмечено изменений функций щитовидной железы, что оценивали по уровням тиреотропного гормона, T4 и T3.
Фармакокинетика.
Всасывание
Летрозол быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта (средняя величина биодоступности составляет 99,9%). Пища незначительно снижает скорость абсорбции (среднее значение времени достижения максимальной концентрации летрозола в крови (tmax) составляет 1 час при приеме препарата натощак и 2 часа — при приеме с пищей; среднее значение максимальной концентрации летрозола в крови (Сmax) составляет 129 ± 20 3 нмоль/л при приеме натощак и 98,7 ± 18,6 нмоль/л — при приеме с пищей), однако степень всасывания летрозола (при оценке по площади под кривой «концентрация — время») не меняется. Незначительные изменения скорости всасывания расцениваются как не имеющие клинического значения, поэтому летрозол можно принимать независимо от приема пищи.
Распределение
Связывание летрозола с белками плазмы крови составляет около 60% (преимущественно с альбумином — 55%). Концентрация летрозола в эритроцитах почти 80% от его уровня в плазме крови. После применения 2,5 мг 14С-меченого летрозола приблизительно 82% радиоактивности в плазме крови приходилось на долю неизмененного активного вещества. Поэтому системное воздействие метаболитов летрозола невелико. Летрозол быстро и широко распределяется в тканях. Объем распределения в период равновесного состояния достигает примерно 1,87 ± 0,47 л/кг.
Метаболизм и выведение
Летрозол в значительной степени подвергается метаболизму с образованием фармакологически неактивного карбинолового метаболита (основной путь элиминации). Метаболический клиренс летрозола (CLm) составляет 2,1 л/ч, что меньше величины печеночного кровотока (около 90 л/ч). Было обнаружено, что изоферменты CYP3А4 и CYP2А6 цитохрома Р450 способны превращать летрозол в его метаболит. Образование небольшого количества других, пока не идентифицированных метаболитов, а также выведение неизмененного препарата с мочой и калом играют лишь незначительную роль в общей элиминации летрозола. В течение 2 недель после введения здоровым добровольцам в постменопаузе 2,5 мг 14С-меченого летрозола в моче было обнаружено 88,2 ± 7,6% радиоактивности, в кале — 3,8 ± 0,9%. По крайней мере 75% радиоактивности, которая обнаруживается в моче за период до 216 часов (84,7 ± 7,8% от величины дозы летрозола), приходилось на глюкуронидные конъюгаты карбинолового метаболита, около 9% — на два других неидентифицированных метаболита и 6% — на неизмененный летрозол.
Предполагаемый конечный период полувыведения из плазмы составляет примерно 2–4 суток. После ежедневного приема 2,5 мг равновесная концентрация летрозола достигается в течение 2–6 недель, при этом она примерно в 7 раз выше, чем после однократного приема той же дозы. В то же время значение равновесной концентрации в 1,5–2 раза превышает то значение равновесной концентрации, которое можно было бы предсказать на основе расчетов, исходя из величин, зарегистрированных после приема однократной дозы препарата. Это указывает на то, что при ежедневном применении летрозола в дозе 2,5 мг его фармакокинетика имеет несколько нелинейный характер. Поскольку равновесная концентрация летрозола поддерживается во время лечения в течение длительного времени, можно сделать вывод о том, что накопления летрозола не происходит.
Линейность/нелинейность
Фармакокинетика летрозола была пропорциональной дозе после приема однократной пероральной дозы до 10 мг (диапазон доз от 0,01 до 30 мг), а также после применения ежедневных доз до 1,0 мг (диапазон доз от 0,1 до 5 мг). После приема однократной пероральной дозы 30 мг наблюдалось незначительное, но более чем пропорциональное дозе увеличение показателя AUC. При применении ежедневных доз 2,5 и 5 мг значение AUC увеличилось примерно в 3,8 и 12 раз вместо 2,5 и 5 раз соответственно при сравнении с дозой 1,0 мг/сут. Таким образом, рекомендуемая доза 2,5 мг/сут может быть предельной дозой, при которой непропорциональность становится видимой, тогда как при применении дозы 5 мг/сут непропорциональность становится более выраженной. Непропорциональность дозы, вероятно, является результатом насыщения процессов метаболического выведения. Равновесные концентрации достигались через 1–2 месяца при применении всех исследуемых режимов дозирования (0,1–5,0 мг ежедневно).
Фармакокинетика в отдельных группах пациентов
Фармакокинетика летрозола не зависит от возраста.
В исследовании, которое проводилось с участием 19 добровольцев с различным состоянием функции почек (24-часовой клиренс креатинина варьировал от 9 до 116 мл/мин), отмечалось, что фармакокинетика летрозола не менялась после приема однократной дозы 2,5 мг. Кроме того, в вышеупомянутом исследовании оценивали влияние нарушения функции почек на летрозол, анализ ковариант был выполнен на основе данных двух базовых исследований (исследование AR/ВC2 и AR/BC3). Рассчитанный клиренс креатинина (диапазон в исследовании AR/ВC2: 19–187 мл/мин; в исследовании AR/ВC3: 10–180 мл/мин) не продемонстрировал статистически значимой связи с минимальными уровнями летрозола в плазме крови в равновесном состоянии (Сmin). К тому же, данные исследований AR/ВC2 и AR/ВC3 лечения второй линии метастатического рака молочной железы продемонстрировали отсутствие негативного влияния летрозола на клиренс креатинина или ухудшение функции почек.
Таким образом, коррекция дозы пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина ≥ 10 мл/мин) не требуется. Информация о пациентах с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <10 мл/мин) ограничено.
В подобном исследовании, проведенном у добровольцев с различным состоянием функции печени, было установлено, что у лиц с умеренно выраженным нарушением функции печени (класс В по шкале Чайлд-Пью) средние величины площади под кривой «концентрация — время» (AUC) были на 37% выше, чем у здоровых добровольцев, но оставались в пределах того диапазона значений, которые наблюдались у лиц без нарушений функции печени. При исследовании фармакокинетики однократной дозы у 8 больных с циррозом печени и тяжелыми нарушениями ее функции (класс С по шкале Чайлда-Пью) было отмечено увеличение AUC на 95% и t½ на 187% соответственно по сравнению с показателями у здоровых добровольцев. Таким образом, у пациенток с раком молочной железы и тяжелым нарушением функции печени ожидаются более высокие уровни летрозола, чем у пациенток без тяжелой дисфункции печени. Итак, препарат Летрозол КРКА следует с осторожностью применять пациенткам с тяжелым нарушением функции печени, учитывая соотношение польза/риск для каждой отдельной пациентки.
Показания
- Адъювантная терапия гормонположительного рака молочной железы на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период.
- Расширенная адъювантная терапия инвазивного гормонзависимого рака молочной железы у женщин в постменопаузальный период, которым предварительно была проведена стандартная адъювантная терапия тамоксифеном в течение 5 лет.
- Терапия первой линии гормонзависимого распространенного рака молочной железы у женщин в постменопаузе.
- Лечение распространенных форм рака молочной железы у женщин в постменопаузе (естественная или вызванная искусственно) после рецидива или прогрессирования заболевания, получавших предшествующую терапию антиэстрогенами.
- Неоадъювантная терапия у женщин в постменопаузе с гормонположительным, HER-2-отрицательным раком молочной железы, которым не подходит химиотерапия и не показано неотложное хирургическое вмешательство.
Эффективность препарата для пациенток с гормонотрицательным раком молочной железы не доказана.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата.
- Эндокринный статус, характерный для предменопаузального периода.
- Беременность, период кормления грудью.
- Противопоказано женщинам репродуктивного возраста.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Метаболизм летрозола частично происходит при участии CYP2A6 и CYP3A4. Циметидин (слабый неспецифический ингибитор ферментов CYP450) не влияет на плазменные концентрации летрозола. Влияние потенциальных ингибиторов CYP450 неизвестно.
На сегодня клинический опыт применения летрозола в комбинации с эстрогенами или другими противораковыми препаратами, кроме тамоксифена, отсутствует. Тамоксифен, другие антиэстрогеновые препараты или эстрогенсодержащие лекарственные средства могут нивелировать фармакологическое действие летрозола. Кроме того, доказано, что в случае одновременного применения тамоксифена и летрозола существенно снижаются плазменные концентрации летрозола. Следует избегать одновременного применения летрозола с тамоксифеном, то антагонистами эстрогенов или эстрогенами.
In vitro летрозол подавляет изоферменты цитохрома P450 — CYP2A6 и умеренно CYP2C19, но клиническое значение этого явления неизвестно. Однако следует соблюдать осторожность при одновременном применении летрозола и лекарственных средств, выведение которых в основном зависит от указанных ферментов с узким терапевтическим диапазоном (таких как фенитоин, клопидрогель).
Особенности применения
Нарушение функции почек
Нет данных по применению препарата Летрозол КРКА для лечения пациенток с клиренсом креатинина <10 мл/мин. Перед назначением препарата таким пациенткам следует взвесить потенциальный риск и ожидаемый эффект лечения.
Нарушение функций печени
У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлд-Пью) системная экспозиция и период полувыведения летрозола примерно вдвое длиннее, чем у здорового человека. Такие больные нуждаются в более внимательном наблюдении.
Влияние на кости
Поскольку Летрозол КРКА является мощным препаратом, снижающим концентрацию эстрогенов, при адъювантной и расширенной адъювантной терапии препаратом Летрозол КРКА у женщин с остеопорозом и/или переломами в анамнезе или тех, кто имеет повышенный риск развития остеопороза, необходимо оценить минеральную плотность костной ткани до начала лечения, во время лечения и после завершения лечения летрозолом. В условиях адъювантной лечения также следует рассматривать возможность применения схемы последовательной терапии (летрозол в течение 2 лет с последующим переходом на прием тамоксифена в течение 3 лет) в зависимости от профиля безопасности для пациентки.
Менопаузальный статус
У пациенток с неясным менопаузальным статусом необходимо до начала лечения препаратом Летрозол КРКА определить уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и/или эстрадиола. Принимать препарат Летрозол КРКА должны только женщины с постменопаузальным эндокринным статусом.
Другие оговорки
Следует избегать одновременного применения препарата Летрозол КРКА и тамоксифена, других антагонистов эстрогенов или эстрогенсодержащих лекарственных средств, поскольку эти вещества могут нивелировать фармакологическое действие летрозола.
Поскольку таблетки содержат лактозу, препарат Летрозол КРКА не рекомендуется пациенткам с такими редкими наследственными проблемами, как непереносимость галактозы, тяжелая лактазная недостаточность или мальабсорбция глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Взрослые, в т.ч. пациенты пожилого возраста. Рекомендуемая доза Летрозола КРКА составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. В адъювантной и расширенной адъювантной терапии лечение препаратом Летрозол КРКА должно продолжаться в течение 5 лет или пока не наступит рецидив заболевания.
У больных с метастазами терапию препаратом Летрозол КРКА следует продолжать до тех пор, пока признаки прогрессирования заболевания не станут очевидными. В условиях адъювантной лечения также следует рассматривать возможность применения схемы последовательной терапии (летрозол в течение 2 лет с последующим переходом на прием тамоксифена в течение 3 лет).
В условиях неоадъювантного лечения терапию препаратом Летрозол КРКА следует продолжать в течение 4–8 месяцев, чтобы достичь оптимального уменьшения опухоли. Если ответ на лечение недостаточен, следует прекратить терапию препаратом Летрозол КРКА и назначить плановое хирургическое вмешательство и/или обсудить с пациенткой варианты дальнейшего лечения.
Для пациенток пожилого возраста коррекция дозы препарата не требуется.
Дети
Пациентки с нарушением функции печени и/или почек. Для пациенток с поражением печени легкой и средней степени (класс А и В по шкале Чайлд-Пью) или почек (клиренс креатинина ³ 10 мл/мин) коррекция дозы препарата не требуется. Имеющиеся данные о больных с почечной недостаточностью с клиренсом креатинина <10 мл/мин или тяжелым нарушением функции печени недостаточны. Пациенты с тяжелым нарушением функции печени (класс С по Чайлд-Пью) требуют тщательного наблюдения.
Препарат применяют детям, поскольку эффективность и безопасность применения препарата этой категории пациентов не изучались в рамках клинических исследований.
Способ применения
Препарат Летрозол КРКА принимают перорально, независимо от приема пищи, поскольку пища не влияет на степень абсорбции.
Пропущенную дозу следует принять сразу, как только пациентка вспомнит об этом. Однако, если пациентка вспомнит об этом незадолго до приема следующей дозы (за 2–3 часа), пропущенную дозу не следует принимать, а нужно принять следующую дозу согласно графику. Не следует принимать двойную дозу, поскольку при приеме суточной дозы, превышающей рекомендованную 2,5 мг, наблюдалась системная экспозиция, выше пропорциональной.
Побочные реакции
Частоту нежелательных реакций летрозола определяли преимущественно на основе данных, полученных в ходе клинических исследований.
Почти в 1/3 пациенток, лечившихся летрозолом при метастатических и неоадъювантных состояниях, и почти у 80% пациентов как при адъювантной терапии, так и при расширенной адъювантной терапии наблюдались побочные реакции. Большинство побочных реакций наблюдалась в течение первых нескольких недель лечения.
Чаще всего в отчетах о клинических исследованиях упоминались побочные реакции в виде приливов, гиперхолестеринемии, артралгии, тошноты, усиленного потоотделения и утомляемости.
К важным нежелательным реакциям, которые могут развиваться на фоне лечения препаратом Летрозол КРКА, относятся явления со стороны опорно-двигательного аппарата, как остеопороз и/или переломы костей, и явления со стороны сердечно-сосудистой системы (в том числе цереброваскулярные и тромбоэмболические явления). Частота этих нежелательных реакций указана в таблице 1.
Частота побочных реакций основном базируется на данных, полученных из клинических испытаний.
Побочные явления, указанные в таблице 1, наблюдались во время клинических испытаний и постмаркетингового применения летрозола.
Побочные реакции указано по частоте возникновения, первыми указываются наиболее распространенные. При оценке частоты встречаемости различных побочных реакций использовались следующие градации: очень часто — ≥10%, часто — от ≥1% до <10%, нечасто — от ≥0,1% до <1%, редко — от ≥0,01% до <0,1%, очень редко — <0,01%; частота неизвестна (невозможно оценить, исходя из имеющихся данных).
Таблица 1
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Нечасто
|Инфекции мочевыделительной системы
|Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования, включая кисты и полипы
|Нечасто
|Боль в опухолевых очагах(1)
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Нечасто
|Лейкопения
|Со стороны иммунной системы
|Частота не известна
|Анафилактические реакции
|Метаболические нарушения
|Очень часто
|Гиперхолестеринемия
|Часто
|Анорексия, повышение аппетита
|Психические нарушения
|Часто
|Депрессия
|Нечасто
|Тревожность (включая нервозность), раздражительность
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Нечасто
|Сонливость, бессонница, ухудшение памяти, дизестезия (включая парестезию, гипестезию), ухудшение вкусовых ощущений, инсульт, запястный туннельный синдром
|Со стороны органов зрения
|Нечасто
|Катаракта, раздражение глаза, затуманивание зрения
|Со стороны сердца
|Нечасто
|Ощущение сердцебиения(1), тахикардия, случаи ишемии миокарда (включая появление или ухудшение течения стенокардии, стенокардию, требующую хирургического вмешательства, инфаркт миокарда и ишемию миокарда)
|Сосудистые нарушения
|Очень часто
|Горячие приливы
|Часто
|Артериальная гипертензия
|Нечасто
|Тромбофлебит (включая тромбофлебит поверхностных и глубоких вен)
|Редко
|Легочная эмболия, артериальный тромбоз, цереброваскулярный инфаркт
|Со стороны дыхательной системы, торакальные и медиастинальные нарушения
|Нечасто
|Одышка, кашель
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто
|Тошнота, рвота, диспепсия(1), запор, диарея, боль в животе
|Нечасто
|Стоматит(1), сухость во рту
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нечасто
|Повышение уровня печеночных ферментов
|Частота не известна
|Гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Усиленное потоотделение
|Часто
|Аллопеция, сыпь (включая эритематозную, макулопапулярную, псориатическую и везикулярную сыпь), сухость кожи
|Нечасто
|Зуд, крапивница
|Частота не известна
|Токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, ангионевротический отек
|Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|Очень часто
|Артралгия
|Часто
|Боль в мышцах, боль в костях(1), остеопороз, переломы костей
|Нечасто
|Артрит
|Частота не известна
|Синдром «щелкающего пальца»
|Со стороны мочевыделительной системы и почек
|Нечасто
|Повышенная частота мочеиспускания
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Часто
|Вагинальное кровотечение
|Нечасто
|Вагинальные выделения или сухость, боль в молочных железах
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|Очень часто
|Утомляемость (включая астению, недомогание)
|Часто
|Периферический отек
|Нечасто
|Повышение температуры, сухость слизистых оболочек, ощущение жажды, генерализованный отек
|Обследование
|Часто
|Увеличение массы тела
|Нечасто
|Уменьшение массы тела
(1) Только при лечении метастатического поражения.
Частота некоторых побочных эффектов значительно отличалась в условиях адъювантного лечения.
Таблица 2
Адъювантная терапии летрозолом сравнению с монотерапией тамоксифеном: нежелательные явления, частота которых значимо отличалась
|Нежелательные побочные реакции
|Летрозол, частота явлений
|Тамоксифен, частота явлений
|N=2448
|N=2447
|В течение лечения (медиана 5 лет)
|В любое время после рандомизации (медиана 8 лет)
|В течение лечения (медиана 5 лет)
|В любое время после рандомизации (медиана 8 лет)
|Перелом костей
|10,2%
|14,7%
|7,2%
|11,4%
|Остеопороз
|5,1%
|5,1%
|2,7%
|2,7%
|Тромбоэмболические явления
|2,1%
|3,2%
|3,6%
|4,6%
|Инфаркт миокарда
|1,0%
|1,7%
|0,5%
|1,1%
|Гиперплазия эндометрия/ рак эндометрия
|0,2%
|0,4%
|2,3%
|2,9%
Примечание. Во время лечения — включает 30 дней после последней дозы. В любое время — включая период последующего наблюдения после окончания или отмены исследуемого лечения.
Разницу определяли по соотношению рисков и 95% доверительными интервалами.
Таблица 3
Последовательное лечение по сравнению с монотерапией летрозолом: нежелательные явления, частота которых значимо отличалась
|Побочные реакции
|Монотерапия летрозолом
|Летрозол — >тамоксифен
|Тамоксифен — >Летрозол
|N=1535
|N=1527
|N=1541
|5 лет
|2 года->3 года
|2 года->3 года
|Переломы костей
|10,0%
|7,7%*
|9,7%
|Пролиферативные расстройства со стороны эндометрия
|0,7%
|3,4%**
|1,7%**
|Гиперхолестеринемия
|52,5%
|44,2%*
|40,8%*
|Горячие приливы
|37,6%
|41,7%**
|43,9%**
|Вагинальное кровотечение
|6,3%
|9,6%**
|12,7%**
* Значимое меньше, чем в группе монотерапии летрозолом.
** Значимое больше, чем в группе монотерапии летрозолом.
Примечание. Период сообщения включает период лечения или 30 дней после прекращения лечения.
Описание отдельных побочных реакций
Нежелательные реакции со стороны сердца
В условиях адъювантного лечения, кроме представленных в таблице 2 данных, сообщалось о таких побочных явлениях при приеме летрозола и тамоксифена соответственно (при средней продолжительности лечения 60 месяцев плюс 30 дней): стенокардия, требующая хирургического лечения (1,0% против 1,0%); сердечная недостаточность (1,1% против 0,6%); артериальная гипертензия (5,6% против 5,7%); нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака (2,1% против 1,9%).
В условиях расширенного адъювантного лечения сообщалось о таких побочных явлениях при приеме летрозола (медиана продолжительности лечения 5 лет) и плацебо (медиана продолжительности приема 3 года) соответственно: стенокардия, требующая хирургического лечения (0,8% против 0,6%); впервые диагностированная стенокардия или ухудшение течения стенокардии (1,4% против 1,0%); инфаркт миокарда (1,0% против 0,7%); тромбоэмболические явления* (0,9% против 0,3%); инсульт/транзиторная ишемическая атака* (1,5% против 0,8%).
Частота явлений, обозначенных *, статистически значимо отличалась в двух группах лечения.
Нежелательные реакции со стороны опорно-двигательного аппарата
Данные по безопасности для опорно-двигательного аппарата, полученные в условиях адъювантного лечения, представлены в таблице 2.
В условиях расширенного адъювантного лечения переломы костей или остеопороз наблюдались в статистически значимом большего количества пациенток группы лечения летрозолом (переломы костей — 10,4% и остеопороз — 12,2%), чем у пациенток группы плацебо (5,8% и 6 4% соответственно). Медиана продолжительности лечения составляла 5 лет для летрозола по сравнению с 3 годами для плацебо.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от воздействия влаги. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3, 6 или 9 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
КРКА, д.д., Ново место/KRKA, d.d., Novo mesto.
ТАД Фарма ГмбХ/TAD Pharma GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения/Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.
Хайнц-Лохманн-Штрассе 5, 27472 Куксхавен, Германия/Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Germany.