ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM)

противоопухолевое средство, нестероидный конкурентный ингибитор ароматазы. У женщин в постменопаузальный период эстрогены образуются преимущественно при участии фермента ароматазы, который превращает синтезирующиеся в надпочечниках андрогены (в первую очередь андростендион и тестостерон) в эстрон и эстрадиол. Ингибируя этот фермент, который находится в жировой ткани, печени, скелетных мышцах, летрозол предупреждает преобразование андрогенов в эстрогены и способствует регрессии эстрогензависимых опухолей. Снижает концентрацию эстрогенов в системной циркуляции на 75–95% без существенного влияния на синтез кортикостероидов в надпочечниках, синтез альдостерона, синтез гормонов щитовидной железы.

Быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте после приема внутрь; степень абсорбции не зависит от приема пищи. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2–6 нед терапии. Не кумулирует в организме. Около 60% летрозола связывается с белками плазмы крови (преимущественно с альбумином). Концентрация летрозола в эритроцитах составляет 80% его уровня в плазме крови. Летрозол быстро и широко распределяется в тканях. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии — 1,87±0,47 л/ кг. Метаболизируется с участием изоферментов цитохрома P450. В частности, CYP 3A4 метаболизирует летрозол с образованием фармакологически неактивного карбинолового метаболита (4,4’-метанол-бисбензонитрил); CYP 2A6 образует тот же метаболит и его кетоновый аналог. Неактивные метаболиты далее метаболизируются путем образования глюкуроновых конъюгатов. Основной путь выведения — с мочой. Не менее 75% введенной дозы экскретируется в виде глюкуронида карбинолового метаболита, около 9% в виде двух неустановленных метаболитов и около 6% в виде неизмененного летрозола. Терминальный T ½ — приблизительно 2 дня.