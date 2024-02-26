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Активные вещества — “Л”ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM)

ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 538 аптеках
от 433,98 грн
Цены в аптеках
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 492 аптеках
от 604,09 грн
Цены в аптеках
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Novartis Pharma
Фемара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Novartis Pharma
В 477 аптеках
от 1303,90 грн
Цены в аптеках
Летромара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Фармак
Летромара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 299 аптеках
от 612,30 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Летрозол-Виста АС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 296 аптеках
от 435,97 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 235 аптеках
от 1970,04 грн
Цены в аптеках
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 233 аптеках
от 1755,08 грн
Цены в аптеках
Летровиста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Летровиста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 141 аптеке
от 1243,78 грн
Цены в аптеках
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Zentiva
Аралет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Zentiva
В 87 аптеках
от 583,88 грн
Цены в аптеках
Летрозол Астра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Летрозол Астра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 20 аптеках
от 465,20 грн
Цены в аптеках
Летрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Genepharm
Летрозол Дженефарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Genepharm
В 9 аптеках
от 686,50 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер в коробке, № 30; Тева Украина
Летрозол-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер в коробке, № 30 Тева Украина
В 1 аптеке
от 489,50 грн
Цены в аптеках
Летродей 2,5 таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Летродей 2,5 Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
В 1 аптеке
от 73,00 грн
Цены в аптеках
Этрузил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Egis
Этрузил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Egis
Нет в наличии
Летеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Летеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.
ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM)
CAS №: 112809-51-5 C17H11N5
USPDDN: 4,4'-(1H-1,2,4-триазол-1-илметилен)дибензонитрил.
Форма выпуска: таблетки п/о.

противоопухолевое средство, нестероидный конкурентный ингибитор ароматазы. У женщин в постменопаузальный период эстрогены образуются преимущественно при участии фермента ароматазы, который превращает синтезирующиеся в надпочечниках андрогены (в первую очередь андростендион и тестостерон) в эстрон и эстрадиол. Ингибируя этот фермент, который находится в жировой ткани, печени, скелетных мышцах, летрозол предупреждает преобразование андрогенов в эстрогены и способствует регрессии эстрогензависимых опухолей. Снижает концентрацию эстрогенов в системной циркуляции на 75–95% без существенного влияния на синтез кортикостероидов в надпочечниках, синтез альдостерона, синтез гормонов щитовидной железы.
Быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте после приема внутрь; степень абсорбции не зависит от приема пищи. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2–6 нед терапии. Не кумулирует в организме. Около 60% летрозола связывается с белками плазмы крови (преимущественно с альбумином). Концентрация летрозола в эритроцитах составляет 80% его уровня в плазме крови. Летрозол быстро и широко распределяется в тканях. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии — 1,87±0,47 л/ кг. Метаболизируется с участием изоферментов цитохрома P450. В частности, CYP 3A4 метаболизирует летрозол с образованием фармакологически неактивного карбинолового метаболита (4,4’-метанол-бисбензонитрил); CYP 2A6 образует тот же метаболит и его кетоновый аналог. Неактивные метаболиты далее метаболизируются путем образования глюкуроновых конъюгатов. Основной путь выведения — с мочой. Не менее 75% введенной дозы экскретируется в виде глюкуронида карбинолового метаболита, около 9% в виде двух неустановленных метаболитов и около 6% в виде неизмененного летрозола. Терминальный T½ — приблизительно 2 дня.

прогрессирующий рак молочной железы у женщин в постменопаузальный период, ранее получавших лечение антиэстрогенами.

внутрь 2,5 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Лечение продолжают до начала явного прогрессирования заболевания. При нарушении функции печени или почек коррекции дозы препарата не требуется.

повышенная чувствительность к летрозолу, период беременности и кормления грудью, тяжелые заболевания печени.

обычно слабо или умеренно выражены; побочные эффекты, требующие прекращения лечения, зарегистрированы в редких случаях. Многие неблагоприятные эффекты могут быть обусловлены основным заболеванием и естественными физиологическими последствиями дефицита эстрогенов (например приливы крови, истончение волос). Возможны головная боль, тошнота, периферические отеки (6–7% случаев), реже — приливы крови, истончение и выпадение волос, сыпь, рвота, диспепсия, увеличение массы тела, миалгия, артралгия, анорексия, кожная сыпь, менее чем у 2% больных — кровянистые выделения и кровотечения из влагалища, запор, головокружение, повышенное потоотделение, одышка, тромбофлебит.

во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами, а также при выполнении других видов деятельности, требующих повышенного внимания.

при одновременном применении с циметидином, варфарином, бензодиазепинами, барбитуратами, НПВП, парацетамолом, фуросемидом, омепразолом клинически значимого взаимодействия не отмечено.