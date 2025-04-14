Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2207,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
803,16
Экономия при брони: -25,81 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2215,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
868,49
Экономия при брони: -52,70 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2339,08
Экономия при брони: -141,94 грн
2197,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
827,90
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2084,22 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2024,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
833,40 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2215,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2166,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
833,40 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2215,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2040,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
833,40 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2273,40
Экономия при брони: -100,60 грн
2172,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
566,93
Экономия при брони: -32,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2215,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2140,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2029,68 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2114,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2114,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
833,40 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2215,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2090,07 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto