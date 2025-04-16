Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1240,20
Экономия при брони: -48,47 грн
1191,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2081,71 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
873,76
Экономия при брони: -45,94 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
883,58
Экономия при брони: -55,79 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2336,79
Экономия при брони: -147,55 грн
2189,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2078,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2337,10
Экономия при брони: -140,90 грн
2196,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
822,33
Экономия при брони: -31,75 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
809,20
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
870,23
Экономия при брони: -46,69 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
820,82
Экономия при брони: -42,52 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2332,59
Экономия при брони: -151,22 грн
2181,37 грн