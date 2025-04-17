Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
866,97
Экономия при брони: -39,08 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
836,54
Экономия при брони: -52,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2119,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
874,86
Экономия при брони: -47,26 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2292,85
Экономия при брони: -140,99 грн
2151,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2044,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2340,50
Экономия при брони: -160,01 грн
2180,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
860,49
Экономия при брони: -32,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
865,89
Экономия при брони: -38,32 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
882,73
Экономия при брони: -55,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1496,17
Экономия при брони: -61,37 грн
1434,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2181,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
830,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
555,41
Экономия при брони: -19,41 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2206,80 грн