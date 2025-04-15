Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
836,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
873,35
Экономия при брони: -49,54 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
836,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
264,43
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
853,17
Экономия при брони: -45,11 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2149,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
792,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
836,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
839,26
Экономия при брони: -67,01 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
278,12
Экономия при брони: -14,20 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2032,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
879,74
Экономия при брони: -53,93 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2224,30 грн