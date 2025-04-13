Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 493 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2191,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2088,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1998,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
834,90
Экономия при брони: -37,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2203,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1980,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
829,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2203,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2096,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
824,47
Экономия при брони: -64,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2146,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
582,54
Экономия при брони: -31,00 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2203,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
829,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2203,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
829,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2203,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
829,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2046,15
Экономия при брони: -88,68 грн
1957,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
829,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
2290,55
Экономия при брони: -98,85 грн
2191,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto