У термина «пневмония» древнегреческие корни, означает «легкое», «болезнь легких».

Одно из древнейших названий пневмонии — «зимняя лихорадка». Симптомы этого заболевания впервые были описаны Гиппократом около 460 г. до н.э. В течение длительного периода эта болезнь была одной из первых причин летального исхода среди населения, и только в XIX веке ученые смогли идентифицировать пневмонию как отдельное инфекционное заболевание, а не как симптомы другой патологии (Sowards W., 2015).

В 1875 г. немецкий бактериолог и патологоанатом Эдвин Клебс впервые выявил возбудителя пневмонии под микроскопом, и это был первый шаг в борьбе с легочной болезнью (Sowards W., 2015).

В 1882 г. Карл Фридлендер, немецкий микробиолог, впервые выделил (из легких пациента, умершего от пневмонии) и описал Klebsiella pneumoniae (грамотрицательную палочковидную бактерию) (Ashurst J.V. et al., 2019).

Сегодня пневмония успешно лечится, но, несмотря на успехи в терапии этого заболевания, только в 2015 г. летальный исход от осложнений зафиксирован у 920 136 детей (WHO, 2016).

Исследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), подтвердило, что пневмония заняла 8-е место в рейтинге причин смерти в США и 7-е место — в Канaде. В результате масштабного исследования, которое проводилось в период 2014–2016 гг. в Луисвилле (штат Кентукки) с населением 587 499 человек, было установлено, что каждый год пневмонию отмечают у 649 человек на 100 000 населения, что соответствует 1591 825 ежегодных госпитализаций в США. Кроме того, в результате исследования было установлено, что летальный исход от данного заболевания в период госпитализации составил 6,5% (102 821 человек) от общего числа летальных исходов в год в США (Vardhmaan J. et al., 2019).

Пневмония

Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких, преимущественно бактериальной этиологии, характеризующее очаговыми поражениями респираторных отделов легких. Согласно новой классификации существует 4 вида этой патологии: негоспитальная (внебольничная), госпитальная (нозокомиальная), вентиляционная и пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи (Sattar Saud Bin Abdul et al., 2019).

• Внебольничная: острая инфекция, возникает при инфицировании во внебольничной обстановке.

• Госпитальная: развивается через 48–72 ч после госпитализации больного в стационар.

• Вентиляционная пневмония — один из видов госпитальной пневмонии, является второй причиной госпитальных инфекций, развивается после интубации и искусственной вентиляции легких.

• Пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи негоспитализированным больным, проживающим в домах престарелых, диализных центрах и амбулаториях. Было установлено, что пневмония в этом случае вызвана возбудителями со множественной лекарственной устойчивостью (Sattar S.B.A. et al., 2019).

Возбудителями внебольничной пневмонии является S. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae и Pseudomonas aeruginosa. Самые частые возбудители госпитальной пневмоний — метициллинрезистентный Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Возбудителями вентиляционной пневмонии являются как полирезистентные S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus aureus, так и чувствительные бактерии P. aeruginosa, Acinetobacter spp. и относительно устойчивые к действию антибиотиков Enterobacteriaceae (Sattar S.B.A. et al., 2019).

Факторы, повышающие риск развития пневмонии



●1. Пожилой возраст. Ежегодная частота госпитализации среди взрослых в возрасте ≥65 лет составляет около 2000 человек на 100 000 населения в год (США). Эта цифра показывает, что ежегодно из-за пневмонии госпитализируют 2% лиц пожилого возраста.

2. Хронические сопутствующие заболевания — это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — 5832 человека на 100 000 населения в год (США). Другие факторы риска включают хронические заболевания легких, такие как бронхоэктазия, бронхиальная астма; сердечно-сосудистые заболевания (хроническая венозная недостаточность), инсульт, сахарный диабет и иммунодефицит врожденный или приобретенный.

3. Вирусная инфекция дыхательных путей.

Вирусные инфекции дыхательных путей могут привести к первичной вирусной пневмонии, а после — присоединению вторичной бактериальной инфекции. Такое развитие болезни характерно для вируса гриппа.

4. Нарушение защитной функции дыхательных путей является защитной реакцией организма и способствует очищению дыхательных путей. Происходит на фоне нарушения сознания (например из-за инсульта, судорог, анестезии); на фоне дисфагии — нарушения глотания, заболевания пищевода или длительное неподвижное состояние.

5. Курение и/или злоупотребление алкоголем. Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ — одни из ключевых факторов риска развития пневмонии. Курение нарушает легочную перфузию, повышает восприимчивость легких к патогенным микроорганизмам. Употребление наркотических веществ и/или алкоголя может привести к нарушению сознания, и, как результат, — к аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути и развитию пневмонии.

6. К другим факторам, связанным с повышенным риском развития пневмонии, относятся условия жизни людей: нахождение в тюрьмах, приютах для бездомных, проживание в условиях действия сильных химических веществ (например растворители, краски или бензин) (Ramirez J.A. et al., 2019).

Основные симптомы пневмонии можно разделить на две группы — легочные и системные.

Легочные симптомы

Кашель (с выделением мокроты или без нее), одышка и боль в груди — одни из наиболее распространенных симптомов. К признакам пневмонии при физикальной диагностике относятся тахипноэ (учащенное поверхностное дыхание) и патологические хрипы при выслушивании. Повышение проводимости голосовых звуков и притупление легочного звука при перкуссии также указывают на это заболевание. Данные симптомы возникают в результате накопления лейкоцитов, слизи и определенного типа белка в альвеолах — мешочках, структурных единицах легкого. Снижение сатурации (насыщения) гемоглобина кислородом происходит в результате нарушения газообмена в легких.

Системные признаки и симптомы

У подавляющего большинства пациентов при пневмонии возникают лихорадка (повышение температуры тела, озноб), общая слабость, недомогание, боль в груди (которая может быть вызвана присоединившимся плевритом), снижение аппетита; тахикардия. В общем анализе крови — лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево или лейкопения, они также являются признаками, которые опосредованы системным воспалительным ответом. Возможно повышение уровня воспалительных маркеров, таких как СОЭ, С-реактивный белок и прокальцитонин. Поскольку пневмония является частой причиной сепсиса, первичное его проявление может характеризоваться гипотензией, изменением психического статуса, дисфункцией органов (почечная, острая печеночная недостаточность), тромбоцитопенией.

Хотя определенные признаки и симптомы, такие как лихорадка, кашель, тахикардия и хрипы при выслушивании, являются общими для пациентов с внебольничной пневмонией, эти признаки неспецифичны и характеризуют острые респираторные заболевания. При диагностике пневмонии (без визуализации грудной клетки) ни один из симптомов не является ключевым при установлении этого диагноза (Ramirez J.A. et al., 2019).

Терапия

Существует несколько схем лечения внебольничной пневмонии. Прежде всего, она должна быть максимально эффективной (возникновение рецидива минимальное), обладать максимальной эрадикацией (уничтожением) патогенной бактерии, минимальным риском развития резистентности и сохранить приверженность пациента к назначенному курсу лечения (убедить больного избегать перерывов в приеме препарата и пройти полный курс терапии). Кроме этого, правильно назначенный антибиотик должен действовать максимально селективно только на патогенную микрофлору, но и быть максимально щадящим относительно непатогенной микрофлоры пациента (Hamid O.A., 2017).

Цефалоспорины

Цефалоспорины — одна из основных групп препаратов, назначаемых для лечения пневмонии.

Цедоксим — это антибактериальный препарат для системного применения, его действующим веществом является цефподоксим.

Цефподоксим — полусинтетическое антибактериальное лекарственное средство, которое относится к группе бета-лактамных антибиотиков, цефалоспоринов 3-го поколения. Он успешно применяется с момента первого выхода на фармацевтический рынок (1992 г.), и в настоящее время доступен в 57 странах мира для лечения инфекций, вызванных чувствительными грамположительными и грамотрицательными бактериями, включая инфекции кожи и дыхательных путей, инфекции мочевыделительной системы, а также при гонококковых поражениях уретры и влагалища (Valentino S. et al., 2007).

Цефподоксим — белое кристаллическое вещество, плохорастворимое в воде, эфире, хорошорастворимое в спирте (Mostafa G.A.E. et al., .2019).

Механизм действия

Цедоксим нарушает синтез компонентов клеточной мембраны бактерии, вызывает лизис бактериальной клетки. Для образования стенки бактерии требуются специфические ферменты (биологические катализаторы белковой природы). Такие ферменты являются мишенями бета-лактамных антибиотиков. Цефподоксим, как и другие цефалоспорины, ингибирует ее ферменты (Harrison C.J. et al., 2008).

Исследования

Эффективность и переносимость цефподоксима подтверждена рядом клинических исследований. Например, одно из них проводилось в группе пациентов в возрасте старше 65 лет с обострением хронического бронхита или внебольничной пневмонией (29 человек). В этом исследовании пациенты в качестве терапии принимали цефподоксим по 200 мг 2 р/сут или комбинацию амоксициллин/клавулановая кислота в дозе 500/125 мг 3 р/сут. Период терапии — 5–10 дней. Состояние пациентов оценивалось до и после терапии, через 25–40 дней после окончания лечения. Доля позитивных клинических реакций в конце лечения для группы, принимавшей цефподоксим, составляла 100%, а для группы пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановая кислота — 73%. Разница в результатах считается статистически значимой. Поэтому было установлено, что цефподоксим по своему терапевтическому действию превосходит комплекс амоксициллин/клавулановая кислота (Lezama M.A.S. et al., 1996).

Т ½ цефподоксима из плазмы крови — 1,9–3,7 ч, что позволяет назначать препарат 2 р/сут. В сравнительных исследованиях (терапия фаринготонзиллита) применение цефподоксима в дозе 100–400 мг 2 р/сут было таким же эффективным, как и схема применения феноксиметилпенициллина 3–4 р/сут. Применение амоксициллина (с клавулановой кислотой или без нее) или цефаклора 3 р/сут при острой инфекции среднего уха, верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей было сопоставимо с таковым цефподоксима. Последний демонстрирует усиление антистафилококковой активности цефподоксима и акцентирует внимание на основном отличии от других цефалоспоринов третьего поколения (таких как цефиксим), применяемых внутрь. Интересно, что пероральный прием цефподоксима проксетила был столь же эффективным, как и парентерально вводимый цефтриаксон (препараты назначали для лечения бронхопневмонии у пациентов с риском, связанным с наличием хронических заболеваний, возрастом, разными видами зависимости).

При терапии неосложненных генитальных гонококковых инфекций однократная пероральная доза цефподоксима была так же эффективна, как и доза цефтриаксона. Цефподоксим проксетил обычно хорошо переносится, с обратимыми нарушениями со стороны ЖКТ, возникающими у 4–15% пациентов, получавших терапевтические дозы.

Выводы

Таким образом, удобная пероральная схема приема цефодоксима 2 р/сут может быть назначена в качестве эффективной альтернативной устоявшейся бета-лактамной терапии в эмпирическом амбулаторном лечении инфекций дыхательных путей и мочевыделительной системы, а также кожи и мягких тканей (Frampton J.E. et al., 1992).