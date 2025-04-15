Львов (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,60 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
471,74
Экономия при брони: -73,34 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
534,34
Экономия при брони: -69,61 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
625,90
Экономия при брони: -69,43 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
489,90
Экономия при брони: -88,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,40
Экономия при брони: -68,90 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
611,30
Экономия при брони: -84,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,70 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
501,80
Экономия при брони: -55,30 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,70 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -88,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
611,30
Экономия при брони: -84,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
461,51
Экономия при брони: -70,52 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
531,26
Экономия при брони: -93,72 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
561,96
Экономия при брони: -32,68 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
481,86
Экономия при брони: -90,61 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
541,83
Экономия при брони: -105,36 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
637,58
Экономия при брони: -89,39 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
489,90
Экономия при брони: -88,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -88,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,70 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -88,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
620,30
Экономия при брони: -93,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,70 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
482,60
Экономия при брони: -36,10 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
576,90
Экономия при брони: -50,10 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -88,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
638,60
Экономия при брони: -111,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations