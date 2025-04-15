Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,00 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
546,93
Экономия при брони: -97,52 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
615,56
Экономия при брони: -109,04 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
500,75
Экономия при брони: -55,89 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
634,74
Экономия при брони: -109,41 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -86,70 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -91,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
620,30
Экономия при брони: -93,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
443,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
494,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
568,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
568,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
489,90
Экономия при брони: -91,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
494,10
Экономия при брони: -50,60 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
620,30
Экономия при брони: -93,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
464,43
Экономия при брони: -17,21 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
544,20
Экономия при брони: -19,99 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
612,48
Экономия при брони: -22,22 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -86,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
541,88
Экономия при брони: -29,45 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
583,87
Экономия при брони: -46,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
545,09
Экономия при брони: -118,53 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
551,46
Экономия при брони: -102,06 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
640,57
Экономия при брони: -118,84 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,00 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
545,51
Экономия при брони: -96,11 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
613,96
Экономия при брони: -107,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
562,50
Экономия при брони: -113,31 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
488,62
Экономия при брони: -31,71 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
647,14
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
551,20
Экономия при брони: -38,18 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
634,03
Экономия при брони: -28,98 грн