Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,60 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
606,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
549,45
Экономия при брони: -110,83 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
651,88
Экономия при брони: -119,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
443,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
571,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
541,01
Экономия при брони: -27,39 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
618,69
Экономия при брони: -29,74 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
473,47
Экономия при брони: -35,07 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
557,37
Экономия при брони: -25,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
495,18
Экономия при брони: -103,16 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
551,03
Экономия при брони: -114,81 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
638,50
Экономия при брони: -112,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
502,95
Экономия при брони: -66,73 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
505,87
Экономия при брони: -25,10 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
637,64
Экономия при брони: -112,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -87,90 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
518,70
Экономия при брони: -82,50 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
627,70
Экономия при брони: -100,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
511,13
Экономия при брони: -74,91 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
647,89
Экономия при брони: -122,24 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
523,72
Экономия при брони: -87,90 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
569,64
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -87,90 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
533,50
Экономия при брони: -97,30 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
629,50
Экономия при брони: -102,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
516,51
Экономия при брони: -80,69 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
638,80
Экономия при брони: -113,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
517,18
Экономия при брони: -81,36 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
631,89
Экономия при брони: -107,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -87,90 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
518,70
Экономия при брони: -82,50 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
576,40
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
544,87
Экономия при брони: -108,99 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
594,49
Экономия при брони: -69,03 грн