Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
473,39
Экономия при брони: -64,34 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
532,30
Экономия при брони: -83,23 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
611,89
Экономия при брони: -82,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,40 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
518,70
Экономия при брони: -72,80 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
630,00
Экономия при брони: -103,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
554,82
Экономия при брони: -110,49 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
620,22
Экономия при брони: -94,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,40 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
518,80
Экономия при брони: -72,90 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
616,40
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
555,19
Экономия при брони: -132,52 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
593,19
Экономия при брони: -68,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
561,45
Экономия при брони: -138,78 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
646,86
Экономия при брони: -121,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,40 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -89,30 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
630,00
Экономия при брони: -103,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,40 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -89,30 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
620,30
Экономия при брони: -93,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -83,40 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
513,60
Экономия при брони: -67,70 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
563,60
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
559,35
Экономия при брони: -123,15 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
510,45
Экономия при брони: -30,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
555,25
Экономия при брони: -131,78 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
570,02
Экономия при брони: -31,69 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
546,15
Экономия при брони: -122,68 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
458,20 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
538,74
Экономия при брони: -19,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
489,90
Экономия при брони: -87,90 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,00
Экономия при брони: -69,10 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
610,70
Экономия при брони: -83,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations