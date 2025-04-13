Киев (адрес не указан)
Доступно в 725 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -70,10 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -72,50 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
629,50
Экономия при брони: -126,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -70,10 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -72,50 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
630,00
Экономия при брони: -127,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
492,54
Экономия при брони: -72,45 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
547,38
Экономия при брони: -78,45 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
625,89
Экономия при брони: -77,29 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
489,75
Экономия при брони: -90,63 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
544,05
Экономия при брони: -99,13 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
572,62
Экономия при брони: -35,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
485,40
Экономия при брони: -70,10 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,20
Экономия при брони: -72,50 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
625,20
Экономия при брони: -122,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №10
Abryl Formulations
499,60
Экономия при брони: -100,52 грн
Цедоксим порошок для оральной суспензии 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
555,23
Экономия при брони: -110,89 грн
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
647,42
Экономия при брони: -139,40 грн