Нефродол (Nefrodol)
Нефродол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: трава золототысячника, корень любистка, листья розмарина;
1 таблетка содержит высушенные лекарственные растения в виде порошка:
травы золототысячника (Herba Centaurii) 18 мг;
корня любистка (Radix Levistici) 18 мг;
листья розмарина (Folia Rosmarini) 18 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный безводный; лактозы моногидрат; повидон, магния стеарат; сахар белый; гипромеллоза; титана диоксид (Е 171); тальк; полиэтиленгликоль; железа оксид красный (E 172); рибофлавин (Е 101).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой от оранжевого до коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в урологии. Код АТС G04В Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Компоненты, входящие в состав лекарственного растительного средства, проявляют комплексную активность, что выражается в противовоспалительном, антиоксидантном, спазмолитическом и обезболивающем действие. Также Нефродол обладает антибактериальным и диуретическим эффектами, обусловленные веществами, содержащимися в растительных компонентах препарата.
Показания
Для комплексного лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.
Профилактика образования мочевых камней, в том числе и после их удаления.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, или к другим растениям семейства Зонтичные (Apiaceae), например анис, фенхель, и к анетолу (то есть к компоненту эфирных масел, которые содержатся, например, в анисе и фенхеле).
Язвенная болезнь.
Отеки вследствие сердечной недостаточности или нарушения функции почек и/или рекомендация врача об ограничении употребления жидкости.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
В случае продолжения лихорадки, спазмов, появления крови в моче, расстройства мочеиспускания и острой задержки мочи необходимо немедленно обратиться к врачу.
Пациентам с непереносимостью некоторых сахаров перед началом приема таблеток Нефродол следует проконсультироваться с врачом.
Препарат не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, галактозы, недостаточностью лактазы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.
Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,02 хлебной единицы (ХЕ).
Способ применения и дозы
Если врач не назначил иначе, препарат следует принимать взрослым и детям старше 12 лет по 2 таблетки 3 раза в сутки (общая суточная доза 6 таблеток).
Таблетки следует глотать, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости (например стакан воды).
Одновременно с приемом препарата необходимо обеспечить употребление достаточного количества жидкости.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если препарат хорошо переносится, его можно назначать на длительный срок.
Дети
Препарат не рекомендуется применять детям до 12 лет.
Побочные реакции
Часто встречаются нарушения со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея). Могут возникать аллергические реакции при повышенной чувствительности к составляющим компонентам препарата, включая крапивницу, зуд, гиперемию кожи.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 6 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Технолог».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.
Заявитель
ООО «Фармацевтическая компания «Салютарис».
Местонахождение заявителя
г. Киев, бульвар Дружбы народов, 9.