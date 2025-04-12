Если врач не назначил иначе, препарат следует принимать взрослым и детям старше 12 лет по 2 таблетки 3 раза в сутки (общая суточная доза 6 таблеток).

Таблетки следует глотать, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости (например стакан воды).

Одновременно с приемом препарата необходимо обеспечить употребление достаточного количества жидкости.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если препарат хорошо переносится, его можно назначать на длительный срок.