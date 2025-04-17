Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,40
Экономия при брони: -63,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
399,30
Экономия при брони: -49,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
344,36
Экономия при брони: -53,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
396,51
Экономия при брони: -58,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
411,70
Экономия при брони: -62,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
368,56
Экономия при брони: -19,68 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
343,36
Экономия при брони: -51,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
379,94
Экономия при брони: -42,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
410,90
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
381,45
Экономия при брони: -34,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
389,53
Экономия при брони: -42,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
337,53
Экономия при брони: -46,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
377,93
Экономия при брони: -21,12 грн