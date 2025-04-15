Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
396,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
368,09
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,20
Экономия при брони: -66,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
299,88
Экономия при брони: -37,48 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
360,00
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
399,20
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
381,38
Экономия при брони: -12,75 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -51,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
372,48
Экономия при брони: -58,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
341,98
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
383,71
Экономия при брони: -26,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
379,58
Экономия при брони: -22,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
440,06
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
431,07
Экономия при брони: -19,70 грн