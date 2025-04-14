Одесса (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
393,26
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
388,65
Экономия при брони: -14,37 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
382,29
Экономия при брони: -17,47 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
385,95
Экономия при брони: -36,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
376,20
Экономия при брони: -23,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
392,70
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,75
Экономия при брони: -64,48 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
383,90
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
401,19
Экономия при брони: -26,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
257,37
Экономия при брони: -8,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
376,20
Экономия при брони: -23,80 грн