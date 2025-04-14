Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
374,66
Экономия при брони: -23,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
390,89
Экономия при брони: -40,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
404,05
Экономия при брони: -25,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,20
Экономия при брони: -62,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,80
Экономия при брони: -47,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
382,10
Экономия при брони: -24,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
386,60
Экономия при брони: -38,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
332,28
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
379,07
Экономия при брони: -21,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
386,13
Экономия при брони: -25,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
382,20
Экономия при брони: -50,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
380,35
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
244,56
Экономия при брони: -13,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
378,11
Экономия при брони: -27,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис