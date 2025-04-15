Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
388,47
Экономия при брони: -23,34 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
411,90
Экономия при брони: -62,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
399,20
Экономия при брони: -49,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
265,67
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
349,34
Экономия при брони: -20,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
236,75
Экономия при брони: -13,23 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
399,20
Экономия при брони: -49,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
332,68
Экономия при брони: -41,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
399,20
Экономия при брони: -49,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -49,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
138,01
Экономия при брони: -21,28 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -49,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
205,54
Экономия при брони: -31,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
385,51
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -49,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -49,40 грн