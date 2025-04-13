Киев (адрес не указан)
Доступно в 631 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
394,20
Экономия при брони: -40,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,20
Экономия при брони: -58,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
392,60
Экономия при брони: -84,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
392,91
Экономия при брони: -46,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
398,90
Экономия при брони: -43,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
364,53
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
212,85
Экономия при брони: -6,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
444,10
Экономия при брони: -95,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нефродол таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
413,30 грн