Фармакодинамика.

Стилен оказывает заживляющее действие на слизистую желудка при гастритах путем усиления регенеративных процессов в пораженных клетках слизистой оболочки. Репаративные свойства лекарственного средства обеспечиваются флавоноидами, которые стимулируют синтез белка и улучшают местное кровоснабжение.

Противовоспалительная активность Стилена реализуется через выраженные антиоксидантные свойства, которые предотвращают пероксидацию липидов и блокируют образование биореактивных форм кислорода, подавляя высвобождение лейкотриена D4, вызванного Helicobacter pylori in vitro, и снижают активацию транскрипционного фактора NF-kB, ассоциированного с воспалением.

Стилен защищает слизистую оболочку желудка от повреждающего действия различных ульцерогенов, таких как алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Защита слизистой желудка от повреждения, вызванного алкоголем, осуществляется за счет подавления активности ксантиноксидазы и оксидативного стресса. Предотвращение повреждения слизистой желудка при применении НПВП обеспечивается за счет повышенного высвобождения эндогенного простагландина E2 из перитонеальных нейтрофилов и снижения выработки простагландина F1ɑ. Стилен стимулирует секрецию слизи эпителием желудка, при этом не влияя на базальную секрецию желудочного сока и выработку соляной кислоты.

Фармакокинетика.

Стилен является растительным лекарственным средством и фармакокинетические исследования не проводят.