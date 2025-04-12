ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Стилен (Stilen)

Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
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Характеристики
Производитель
Kupffer Biothech
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
60 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/15426/01/01 от 28.10.2021

Стилен инструкция по применению

Состав

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

действующее вещество: 60 мг экстракта листьев полыни Artemisiae Argyi, мягкий (20:1), содержащий 0,48 — 1,44 мг эупатилина и 0,15–0,45 мг джейсеозидина, экстрагент этанол 95%;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; лактозы моногидрат; полоксамер; натрия кроскармеллоза; кальция силикат; тальк; магния стеарат;

покрытие: Спектрабленд белый СМ-1320, Спектрабленд зеленый СМ-1321, Спектрабленд прозрачный СМ-1212, карнаубский воск;

* тартразин (Е102), индигокармин (Е132), бриллиантовый голубой FCF (Е133).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, зеленого цвета и овальной формы с тиснением «SLT» на одной стороне и «DА» — на другой.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Код АТС А02Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Стилен оказывает заживляющее действие на слизистую желудка при гастритах путем усиления регенеративных процессов в пораженных клетках слизистой оболочки. Репаративные свойства лекарственного средства обеспечиваются флавоноидами, которые стимулируют синтез белка и улучшают местное кровоснабжение.

Противовоспалительная активность Стилена реализуется через выраженные антиоксидантные свойства, которые предотвращают пероксидацию липидов и блокируют образование биореактивных форм кислорода, подавляя высвобождение лейкотриена D4, вызванного Helicobacter pylori in vitro, и снижают активацию транскрипционного фактора NF-kB, ассоциированного с воспалением.

Стилен защищает слизистую оболочку желудка от повреждающего действия различных ульцерогенов, таких как алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Защита слизистой желудка от повреждения, вызванного алкоголем, осуществляется за счет подавления активности ксантиноксидазы и оксидативного стресса. Предотвращение повреждения слизистой желудка при применении НПВП обеспечивается за счет повышенного высвобождения эндогенного простагландина E2 из перитонеальных нейтрофилов и снижения выработки простагландина F1ɑ. Стилен стимулирует секрецию слизи эпителием желудка, при этом не влияя на базальную секрецию желудочного сока и выработку соляной кислоты.

Фармакокинетика.

Стилен является растительным лекарственным средством и фармакокинетические исследования не проводят.

Показания

Лечение поражений слизистой оболочки желудка (эрозии, геморрагии, гиперемия, отек) при острых и хронических гастритах; гастритах, вызванных инфекцией Helicobacter pylory (в случае одновременного назначения лекарственных средств, применяемых для эрадикации Helicobacter pylory).

Профилактика гастритов, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особенности применения

Если не наблюдается улучшения симптомов через 2 недели применения, то терапию следует пересмотреть.

Способ применения и дозы

Стилен назначают внутрь за 20–30 минут до еды по 1 таблетке 3 раза в день.

Максимальная разовая доза — 1 таблетка. Максимальная суточная доза — 3 таблетки. Продолжительность курса лечения — 2–4 недели.

Дети

Из-за отсутствия опыта применения детям, Стилен не следует назначать пациентам в возрасте младше 18 лет.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: иногда наблюдались тошнота, анорексия, диарея, рвота, изжога и боли в верхней части живота.

Со стороны нервной системы: иногда наблюдались головокружение и головная боль.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда наблюдались сыпь и зуд.

Со стороны гепатобилиарной системы: иногда наблюдалось повышение уровня АЛТ.

Имеются сообщения об отеке лица, хотя причинная связь с приемом препарата Стилен не установлена.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток в пластиковом контейнере, по 1 контейнеру в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Донг-А СТ Ко., Лтд., Республика Корея.