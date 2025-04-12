Стилен (Stilen)
Стилен инструкция по применению
Состав
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
действующее вещество: 60 мг экстракта листьев полыни Artemisiae Argyi, мягкий (20:1), содержащий 0,48 — 1,44 мг эупатилина и 0,15–0,45 мг джейсеозидина, экстрагент этанол 95%;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; лактозы моногидрат; полоксамер; натрия кроскармеллоза; кальция силикат; тальк; магния стеарат;
покрытие: Спектрабленд белый СМ-1320, Спектрабленд зеленый СМ-1321, Спектрабленд прозрачный СМ-1212, карнаубский воск;
* тартразин (Е102), индигокармин (Е132), бриллиантовый голубой FCF (Е133).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, зеленого цвета и овальной формы с тиснением «SLT» на одной стороне и «DА» — на другой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Код АТС А02Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Стилен оказывает заживляющее действие на слизистую желудка при гастритах путем усиления регенеративных процессов в пораженных клетках слизистой оболочки. Репаративные свойства лекарственного средства обеспечиваются флавоноидами, которые стимулируют синтез белка и улучшают местное кровоснабжение.
Противовоспалительная активность Стилена реализуется через выраженные антиоксидантные свойства, которые предотвращают пероксидацию липидов и блокируют образование биореактивных форм кислорода, подавляя высвобождение лейкотриена D4, вызванного Helicobacter pylori in vitro, и снижают активацию транскрипционного фактора NF-kB, ассоциированного с воспалением.
Стилен защищает слизистую оболочку желудка от повреждающего действия различных ульцерогенов, таких как алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Защита слизистой желудка от повреждения, вызванного алкоголем, осуществляется за счет подавления активности ксантиноксидазы и оксидативного стресса. Предотвращение повреждения слизистой желудка при применении НПВП обеспечивается за счет повышенного высвобождения эндогенного простагландина E2 из перитонеальных нейтрофилов и снижения выработки простагландина F1ɑ. Стилен стимулирует секрецию слизи эпителием желудка, при этом не влияя на базальную секрецию желудочного сока и выработку соляной кислоты.
Фармакокинетика.
Стилен является растительным лекарственным средством и фармакокинетические исследования не проводят.
Показания
Лечение поражений слизистой оболочки желудка (эрозии, геморрагии, гиперемия, отек) при острых и хронических гастритах; гастритах, вызванных инфекцией Helicobacter pylory (в случае одновременного назначения лекарственных средств, применяемых для эрадикации Helicobacter pylory).
Профилактика гастритов, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Особенности применения
Если не наблюдается улучшения симптомов через 2 недели применения, то терапию следует пересмотреть.
Способ применения и дозы
Стилен назначают внутрь за 20–30 минут до еды по 1 таблетке 3 раза в день.
Максимальная разовая доза — 1 таблетка. Максимальная суточная доза — 3 таблетки. Продолжительность курса лечения — 2–4 недели.
Дети
Из-за отсутствия опыта применения детям, Стилен не следует назначать пациентам в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: иногда наблюдались тошнота, анорексия, диарея, рвота, изжога и боли в верхней части живота.
Со стороны нервной системы: иногда наблюдались головокружение и головная боль.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда наблюдались сыпь и зуд.
Со стороны гепатобилиарной системы: иногда наблюдалось повышение уровня АЛТ.
Имеются сообщения об отеке лица, хотя причинная связь с приемом препарата Стилен не установлена.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 таблеток в пластиковом контейнере, по 1 контейнеру в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Донг-А СТ Ко., Лтд., Республика Корея.