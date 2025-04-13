Киев (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
551,60
Экономия при брони: -61,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
512,42
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
541,38
Экономия при брони: -31,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
558,50
Экономия при брони: -68,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
529,85
Экономия при брони: -16,93 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
527,05
Экономия при брони: -15,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
558,40
Экономия при брони: -68,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
529,51
Экономия при брони: -17,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
553,70
Экономия при брони: -63,30 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
512,08
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
525,31
Экономия при брони: -29,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -46,10 грн