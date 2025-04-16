Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
523,78
Экономия при брони: -45,67 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
484,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
515,70
Экономия при брони: -26,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
503,75
Экономия при брони: -41,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
512,15
Экономия при брони: -34,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
503,16
Экономия при брони: -24,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
507,48
Экономия при брони: -29,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
508,19
Экономия при брони: -29,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
504,14
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
497,26
Экономия при брони: -42,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
519,11
Экономия при брони: -41,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
484,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
542,91
Экономия при брони: -82,43 грн