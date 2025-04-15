Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
554,40
Экономия при брони: -77,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
504,85
Экономия при брони: -40,26 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -70,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -70,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
554,40
Экономия при брони: -77,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
556,60
Экономия при брони: -79,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
580,10
Экономия при брони: -103,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
511,90
Экономия при брони: -39,82 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
515,50
Экономия при брони: -38,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
541,90
Экономия при брони: -64,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,20
Экономия при брони: -59,20 грн