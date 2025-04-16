Николаев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
486,83
Экономия при брони: -29,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
506,94
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
512,48
Экономия при брони: -32,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -64,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
515,50
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
503,47
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -53,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
508,98
Экономия при брони: -30,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
499,31
Экономия при брони: -22,05 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
498,41
Экономия при брони: -38,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
489,42
Экономия при брони: -27,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
497,16
Экономия при брони: -49,31 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
487,93
Экономия при брони: -40,08 грн