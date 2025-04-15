Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,20
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
495,88
Экономия при брони: -38,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
509,13
Экономия при брони: -28,43 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
489,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
489,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
508,33
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
504,57
Экономия при брони: -48,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
493,66
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
531,49
Экономия при брони: -47,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
511,64
Экономия при брони: -23,39 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
489,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
492,90
Экономия при брони: -35,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
489,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
526,00
Экономия при брони: -63,00 грн