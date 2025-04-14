Одесса (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
499,93
Экономия при брони: -24,61 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
494,28
Экономия при брони: -19,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
514,94
Экономия при брони: -39,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
547,30
Экономия при брони: -64,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -54,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
566,95
Экономия при брони: -21,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
509,77
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
526,19
Экономия при брони: -35,03 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech
536,50
Экономия при брони: -54,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Стилен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг контейнер №30
Kupffer Biothech