Тиара Трио® (Tiara Trio)
Тиара Трио инструкция по применению
Состав
Амлодипин - 10 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Валсартан - 160 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В состав препарата Тиара Трио входят три антигипертензивных средства с дополняющими друг друга механизмами контроля АД у пациентов с эссенциальной АГ: амлодипин относится к классу антагонистов кальция, валсартан — антагонистов ангиотензина ІІ, а гидрохлоротиазид — тиазидных диуретиков. Комбинация этих трех компонентов характеризуется взаимодополняющим антигипертензивным действием.
Амлодипин.
Амлодипин, который входит в состав препарата Тиара Трио, ингибирует трансмембранный вход ионов кальция в мышцы сердца и гладкие мышцы сосудов. Антигипертензивное действие амлодипина происходит путем прямого релаксирующего воздействия на гладкие мышцы сосудов, что вызывает снижение резистентности периферических сосудов и АД. Экспериментальные данные подтверждают, что амлодипин связывается в дигидропиридиновых и негидропиридиновых местах связи. Сократительность сердечной мышцы и гладких мышц сосудов зависит от прохождения внеклеточного кальция в клетки через специфические ионные каналы.
Амлодипин в терапевтических дозах вызывает вазодилатацию у пациентов с АГ, что приводит к снижению АД в положении пациента лежа и стоя. Такое снижение АД не сопровождается выраженными изменениями ЧСС или уровня катехоламинов в плазме крови при длительном применении.
Концентрации амлодипина в плазме крови соотносятся с эффектом как у молодых пациентов, так и у пациентов пожилого возраста.
У пациентов с АГ и нормальной функцией почек амлодипин в терапевтических дозах приводит к снижению резистентности почечных сосудов и повышению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и эффективного почечного плазмотока без изменения фильтрационной фракции или протеинурии.
Валсартан.
Валсартан является активным при пероральном применении, мощным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина (АРА) ІІ. Валсартан действует селективно на подтип АТ1 рецепторов, которые отвечают за известные эффекты ангиотензина II.
У пациентов с АГ валсартан способствует снижению АД без влияния на частоту пульса.
У большинства пациентов после перорального применения однократной дозы начало гипотензивного эффекта наступает в течение 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Антигипертензивный эффект продолжается в течение 24 ч после применения препарата. При повторном применении максимальное снижение АД (при всех режимах дозирования) достигается, как правило, в течение 2–4 нед.
Гидрохлоротиазид.
Местом действия тиазидных диуретиков являются преимущественно дистальные извилистые канальцы почек. Подтверждено, что в корковом слое почек существуют сходные по строению рецепторы, которые являются основным центром связывания для тиазидных диуретиков и ингибирования транспортировки NaCl в дистальные извилистые канальцы. Механизм действия тиазидов заключается в ингибировании переносчиков Na+Cl–, возможно, путем конкуренции за центры Cl–, что, в свою очередь, действует на механизмы реабсорбции электролитов: непосредственно усиливает экскрецию натрия и хлора в приблизительно эквивалентной степени и опосредованно, благодаря мочегонному эффекту, уменьшает объем плазмы крови с дальнейшим повышением активности ренина в плазме крови, секреции альдостерона и выведением калия с мочой, а также снижением уровня калия в плазме крови.
Немеланомный рак кожи (НМРК). На основании данных эпидемиологических исследований установлена кумулятивная дозозависимая взаимосвязь между приемом гидрохлоротиазида и развитием НМРК. Есть данные, что одно исследование включало 71 533 случая базальноклеточной карциномы и 8629 случаев плоскоклеточной карциномы, в контрольной группе из 1 430 833 и 172 462 случаев соответственно.
При применении высоких доз гидрохлоротиазида (суммарная доза ≥50 000 мг) характерно наличие следующих скорректированных отношений рисков (OR): 1,29 (95% ДИ: 1,23–1,35) для базальноклеточной карциномы и 3,98 (95% ДИ: 3,68–4,31) для плоскоклеточной карциномы. При базальноклеточной и плоскоклеточной карциноме наблюдалась выраженная кумулятивная зависимость «доза-ответ». В другом исследовании продемонстрирована возможная связь между раком губы и влиянием гидрохлоротиазида: 633^случая рака губы соответствовали 63 067 случаям в контрольной группе (применялась стратегия выборки с учетом риска). Кумулятивная зависимость «доза-эффект» продемонстрирована с помощью скорректированного отношения рисков, составившего 2,1 (95% ДИ: 1,7–2,6). Показатель увеличился до 3,9 (3,0–4,9) при применении высоких доз гидрохлоротиазида (~25 000 мг) и до 7,7 (5,7–10,5) при применении высокой кумулятивной дозы (~100 000 мг) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Фармакокинетика. Линейность. Амлодипин, валсартан и гидрохлоротиазид демонстрируют линейную фармакокинетику.
Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид
После перорального применения препарата, содержащего амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид, у взрослых добровольцев Cmax амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида в плазме крови достигались в течение 6–8; 3 и 2 ч соответственно. Скорость и объем абсорбции амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида при применении препарата были аналогичны показателям, зафиксированным при применении его компонентов как отдельных препаратов.
Амлодипин
Абсорбция. После перорального приема в терапевтических дозах только амлодипина Cmax в плазме крови достигалась через 6–12 ч. Абсолютная биодоступность составляла от 64 до 80%. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина.
Распределение. Объем распределения составляет приблизительно 21 л/кг. Исследования амлодипина in vitro показали, что приблизительно 97,5% препарата, находящегося в циркулирующей крови, связывается с белками плазмы крови.
Биотрансформация. Амлодипин активно (приблизительно 90%) метаболизируется в печени до неактивных метаболитов.
Выведение. Амлодипин выводится из плазмы крови в два этапа, конечный T½ составляет примерно 30–50 ч. Равновесное состояние в плазме крови достигается после постоянного применения в течение 7–8 дней. 10% амлодипина и 60% метаболитов амлодипина выводится с мочой.
Валсартан
Абсорбция. После перорального применения только валсартана его Cmax достигаются через 2–4 ч. Средняя абсолютная биодоступность составляет 23%. Прием пищи снижает экспозицию валсартана приблизительно на 40% (как определено по AUC), а Cmax в плазме крови — примерно на 50%, хотя приблизительно через 8 ч после применения концентрация валсартана является сходной в группах приема препарата натощак и после еды. Однако такое уменьшение показателя AUC не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно применять независимо от приема пищи.
Распределение. Объем распределения валсартана в равновесном состоянии после в/в введения составляет примерно 17 л, что указывает на то, что валсартан не экстенсивно распределяется в тканях. Валсартан активно связывается с белками плазмы крови (94–97%), главным образом с альбуминами сыворотки крови.
Биотрансформация. Валсартан не трансформируется в значительной мере, поскольку лишь примерно 20% дозы выводится в виде метаболитов. Гидроксиметаболит был идентифицирован в плазме крови в низких концентрациях (менее 10% AUC валсартана). Этот метаболит фармакологически не активен.
Выведение. Валсартан выводится преимущественно с калом (около 83% дозы) и мочой (примерно 13% дозы), главным образом в виде неизмененного вещества. После в/в введения плазменный клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (примерно 30% от общего клиренса). T½ валсартана — 6 ч.
Гидрохлоротиазид
Абсорбция. Абсорбция гидрохлоротиазида после перорального применения происходит быстро (Tmax — около 2 ч). Повышение средней AUC является линейным и пропорциональным дозе при применении в терапевтическом диапазоне доз. Не наблюдалось изменений в кинетике гидрохлоротиазида при повторном применении, а кумуляция была минимальной при приеме 1 раз в сутки. При одновременном приеме с пищей отмечалось как повышение, так и снижение системной доступности гидрохлоротиазида по сравнению с приемом натощак. Выраженность этих эффектов незначительна и имеет небольшую клиническую значимость. Абсолютная биодоступность гидрохлоротиазида составляет 60–80% после перорального применения.
Распределение. Видимый объем распределения составляет 4–8 л/кг. Гидрохлоротиазид в циркулирующей крови связывается с белками плазмы крови (40–70%), главным образом с альбуминами сыворотки крови. Гидрохлоротиазид также накапливается в эритроцитах в количестве, которое в 1,8 раза превышает уровни в плазме крови.
Биотрансформация. Гидрохлоротиазид выводится в неизмененном виде.
Выведение. Более 95% абсорбированной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Почечный клиренс состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. T½ — 6–15 ч.
Отдельные группы пациентов. Дети (в возрасте до 18 лет). Нет данных относительно фармакокинетики у детей.
Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше). Время достижения Сmах амлодипина сходно у пациентов молодого и пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста клиренс амлодипина имеет тенденцию к снижению, вызывая увеличение AUC и T½. Средний системный показатель AUC валсартана выше на 70% у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами, поэтому повышают дозу у таких пациентов с осторожностью.
Системная экспозиция валсартана несколько выше у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами, но это не имеет клинической значимости.
Некоторые данные указывают на то, что системный клиренс гидрохлоротиазида снижен как у здоровых лиц пожилого возраста, так и у пациентов пожилого возраста с АГ по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами.
Поскольку все три компонента препарата одинаково хорошо переносятся молодыми пациентами и пациентами пожилого возраста, рекомендуется обычный режим дозирования.
Нарушение функции почек. Нарушение функции почек существенно не влияет на фармакокинетику амлодипина. Для препарата, почечный клиренс которого составляет лишь 30% общего плазменного клиренса, не отмечено взаимосвязи между функцией почек и системной экспозицией валсартана. Поэтому пациенты с нарушениями функции почек от легкой до умеренной степени тяжести могут применять препарат в обычной начальной дозе.
Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению показателя AUC примерно на 40–60%. У пациентов с хроническими заболеваниями легкой и умеренной степени тяжести экспозиция (определено по показателю AUC) валсартана в среднем в 2 раза выше, чем у взрослых добровольцев.
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с заболеваниями печени.
Комбинация амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид не тестировалась на генотоксичность и канцерогенность, поскольку признаков взаимодействия между этими препаратами не выявлено. Однако амлодипин, валсартан и гидрохлоротиазид были протестированы каждый в отдельности относительно генотоксичности и канцерогенности — результаты отрицательные.
Показания Тиара Трио
лечение эссенциальной АГ у взрослых пациентов с АД, адекватно контролируемым комбинацией амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида, которые применяют в виде трех отдельных препаратов или в виде двух препаратов, один из которых является комбинированным.
Применение Тиара Трио
способ применения. Препарат Тиара Трио можно применять независимо от приема пищи. Таблетки следует глотать целыми, запивая водой, в одно и то же время суток, желательно утром.
Дозировка. Рекомендуемая доза препарата Тиара Трио — 1 таблетка в сутки, желательно утром.
Перед переходом на применение препарата Тиара Трио состояние пациента должно быть контролируемым неизменными дозами монопрепаратов, которые принимают одновременно. Доза препарата Тиара Трио должна соответствовать дозам отдельных компонентов комбинации, применяемых на момент смены препарата.
Максимальная рекомендованная доза препарата Тиара Трио — 10 мг/25 мг/320 мг.
Отдельные группы пациентов. Нарушение функции почек. Поскольку в состав препарата входит гидрохлоротиазид, препарат Тиара Трио противопоказан пациентам с анурией и тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Одновременное применение препарата Тиара Трио с алискиреном противопоказано пациентам с нарушениями функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2).
Нет необходимости в коррекции дозы пациентам с нарушениями функции почек от легкой до умеренной степени тяжести.
Сахарный диабет. Сопутствующее применение препарата Тиара Трио с алискиреном противопоказано пациентам с сахарным диабетом.
Нарушение функции печени. Поскольку в состав препарата входят гидрохлоротиазид и валсартан, препарат Тиара Трио противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени. Для пациентов с нарушениями функции печени от легкой до умеренной степени тяжести, не сопровождающимися холестазом, максимальная рекомендуемая доза валсартана составляет 80 мг, поэтому препарат Тиара Трио не показан для этой группы пациентов.
Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести рекомендации по дозировке амлодипина не установлены. При переходе пациентов с АГ и нарушением функции печени на Тиара Трио необходимо принимать минимальную дозу амлодипина.
Сердечная недостаточность и заболевания коронарных артерий. Опыт применения препарата Тиара Трио, особенно в максимальных дозах, у пациентов с сердечной недостаточностью и заболеваниями коронарных артерий ограничен. Рекомендовано с осторожностью применять препарат у пациентов с сердечной недостаточностью и заболеваниями коронарных артерий, особенно максимальную дозу препарата Тиара Трио 10 мг/25 мг/320 мг.
Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше). Рекомендовано с осторожностью назначать препарат пациентам пожилого возраста, особенно максимальные дозы препарата Тиара Трио 10 мг/25 мг/320 мг, поскольку данные относительно применения препарата в этой группе пациентов ограничены. У таких пациентов нужно контролировать АД.
Педиатрические популяции. Нет соответствующих данных о применении препарата Тиара Трио в педиатрических популяциях (пациентам в возрасте до 18 лет) по показанию АГ.
Противопоказания
• гиперчувствительность к действующим веществам, другим сульфонамидам, производным дигидропиридина или любому вспомогательному веществу.
• II и III триместр (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
• Нарушение функции печени, билиарный цирроз или холестаз.
• Тяжелые нарушения функции почек (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2), анурия, а также пребывание на диализе.
• Сопутствующее применение антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая валсартан, или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или с нарушением функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2).
• Рефрактерная гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия, симптоматическая гиперурикемия.
• Тяжелая артериальная гипотензия.
• Шок (включая кардиогенный шок).
• Обструкция выводящего тракта левого желудочка (например гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и стеноз аорты тяжелой степени).
• Гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
представленный дадее профиль безопасности применения комбинации амлодипин/валсартан/гидрохлортиазид основывается на клинических исследованиях и известном профиле безопасности отдельных его компонентов: амлодипина, валсартана и гидрохлоротиазида.
Все побочные реакции, указаны по системе классов и органов (MedDRA) и частоте комбинации амлодипин/валсартан/гидрохлортиазид и по отдельности для каждого компонента препарата: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10 000 — <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (оценка невозможна на основании ииеющихся данных).
Частота побочных реакций, связанных с комбинацией амлодипин/валсартан/гидрохлортиазид.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — вертиго.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — кашель, диспноэ, раздражение горла.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — диспепсия; нечасто — абдоминальный дискомфорт, боль в верхней части живота, неприятный запах при дыхании, диарея, сухость во рту, тошнота, рвота.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — поллакиурия; нечасто — повышение уровня креатинина в сыворотке крови, ОПН.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: часто — гипокалиемия; нечасто — анорексия, гиперкальциемия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гипонатриемия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль; нечасто — нарушение координации, постуральное головокружение, головокружение при напряжении, дисгевзия, летаргия, парестезия, периферическая нейропатия, нейропатия, сонливость, синкопе.
Со стороны психики: нечасто — бессонница/нарушение сна.
Со стороны сердца: нечасто — тахикардия.
Со стороны сосудов: часто — артериальная гипотензия; нечасто — ортостатическая гипотензия, флебит, тромбофлебит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд, гипергидроз.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: нечасто — боль в спине, отечность суставов, спазмы мышц, мышечная слабость, миалгия, боль в конечностях.
Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез: нечасто — импотенция.
Общие расстройства и реакции в месте введения: часто — слабость, отеки; нечасто — абазия, нарушение походки, астения, дискомфорт, недомогание, некардиальная боль в грудной клетке.
Результаты лабораторных исследований: нечасто — повышение уровня азота мочевины, повышение уровня мочевой кислоты в крови, снижение уровня калия в крови, увеличение массы тела.
Частота побочных реакций, связанных с амлодипином.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение зрения, расстройства зрения.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — звон в ушах.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — диспноэ, ринит; очень редко — кашель.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, рвота, абдоминальный дискомфорт, боль в верхней части живота; нечасто — изменение частоты дефекации, диарея, сухость во рту, диспепсия; очень редко — гастрит, гиперплазия десен, панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — гепатит, внутрипеченочный холестаз, желтуха, повышение уровня ферментов печени, включая повышение уровня билирубина в сыворотке крови (больше связано с холестазом).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нечасто — нарушение мочеиспускания, никтурия, поллакурия.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: очень редко — гипергликемия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль, сонливость; нечасто — дисгевзия, парестезия, синкопе, тремор, гипестезия; очень редко — гипертензия, периферическая нейропатия, нейропатия; частота неизвестна — экстрапирамидный синдром.
Со стороны психики: нечасто — депрессия, бессонница/нарушение сна, изменения настроения; редко — смущение.
Со стороны сердца: часто — пальпитация; очень редко — аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий), инфаркт миокарда.
Со стороны сосудов: часто — приливы крови; нечасто — артериальная гипотензия; очень редко — васкулит.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, тромбоцитопения, иногда с пурпурой.
Со стороны иммунной системы: очень редко — гиперчувствительность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд, сыпь, пурпура, алопеция, экзантема, гипергидроз, изменение цвета кожи; очень редко — крапивница, ангионевротический отек, мультиформная эритема, реакции фоточувствительности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Фоточувствительность), эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, отек Квинке; частота неизвестна — некротизирующий васкулит и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто — отек лодыжки; нечасто — артралгия, боли в спине, спазмы мышц, миалгия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — гинекомастия, импотенция.
Общие расстройства и реакции в месте введения: часто — слабость, отеки; нечасто — боль, астения, дискомфорт, недомогание, некардиальная боль в грудной клетке.
Результаты лабораторных исследований: нечасто — увеличение/снижение массы тела.
Частота побочных реакций, связанных с валсартаном.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — вертиго.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — кашель.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — абдоминальный дискомфорт, боль в верхней части живота.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна — повышение уровня ферментов печени, включая повышение уровня билирубина в сыворотке крови.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: частота неизвестна — повышение уровня креатинина в сыворотке крови, почечная недостаточность и нарушение функции почек.
Со стороны сосудов: частота неизвестна — васкулит.
Со стороны крови и лимфатической системы: частота неизвестна — снижение уровня гемоглобина и гематокрита, нейтропения, тромбоцитопения, иногда с пурпурой.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — гиперчувствительность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — сыпь, зуд, буллезный дерматит, ангионевротический отек.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: частота неизвестна — миалгия.
Общие расстройства и реакции в месте введения: нечасто — слабость.
Результаты лабораторных исследований: частота неизвестна — повышение уровня калия в крови.
Частота побочных реакций, связанных с гидрохлоротиазидом.
Со стороны органа зрения: редко — нарушение зрения; частота неизвестна — острая закрытоугольная глаукома, хориоидный выпот.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко — респираторный дистресс, отек легких, пневмонит.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — понижение аппетита, тошнота, рвота; редко — запор, диарея, абдоминальный дискомфорт, боль в верхней части живота; очень редко — панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: редко — внутрипеченочный холестаз, желтуха.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: редко — почечная недостаточность и нарушение функции почек; частота неизвестна — дисфункция почек, ОПН.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: очень часто — гипокалиемия; часто — гиперурикемия, гипомагниемия, гипонатриемия; редко — гиперкальциемия, гипергликемия, ухудшение метаболических признаков диабета; очень редко — гиперхлоремический алкалоз.
Со стороны нервной системы: редко — головокружение, головная боль, парестезии.
Со стороны психики: редко — депрессия, бессонница/нарушение сна.
Со стороны сердца: редко — аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий).
Со стороны сосудов: часто — ортостатическая гипотензия.
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения, иногда с пурпурой; очень редко — лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, недостаточность костного мозга; частота неизвестна — апластическая анемия.
Со стороны иммунной системы: очень редко — гиперчувствительность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, крапивница; редко — пурпура, реакции фоточувствительности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Фоточувствительность); очень редко — волчаночноподобные кожные реакции, реактивация кожной формы красной волчанки, некротизирующий васкулит и токсический эпидермальный некролиз; частота неизвестна — мультиформная эритема.
Доброкачественные, злокачественные и неопределенные новообразования (включая кисты и полипы): частота неизвестна — немеланомный рак кожи (базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома).
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: частота неизвестна — спазмы мышц.
Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез: часто — импотенция.
Общие расстройства и реакции в месте введения: частота неизвестна — лихорадка, астения.
Результаты лабораторных исследований: очень часто — повышение уровня липидов; редко — глюкозурия.
Описание отдельных побочных реакций.
Немеланомный рак кожи: на основании имеющихся данных эпидемиологических исследований наблюдается кумулятивная дозозависимая связь между гидрохлоротиазидом и немеланомным раком кожи (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
безопасность и эффективность амлодипина при гипертоническом кризе не исследовались.
Пациенты с дефицитом натрия и дегидратацией. Чрезмерная гипотензия, включая ортостатическую гипотензию, наблюдалась у 1,7% пациентов, принимавших максимальную дозу препарата Тиара Трио (10 мг/320 мг/25 мг) по сравнению с 1,8% пациентов, принимавших валсартан/гидрохлоротиазид (320 мг/25 мг), 0,4% пациентов, принимавших амлодипин/валсартан (10 мг/320 мг), и 0,2% пациентов, принимавших гидрохлоротиазид/амлодипин (25 мг/10 мг), в контролируемом исследовании с участием пациентов с умеренной или тяжелой неосложненной АГ.
У пациентов с активированной системой ренин — ангиотензин (пациенты с дефицитом солей и/или дегидратацией, получающие диуретики в высоких дозах), которые применяют антагонисты рецепторов ангиотензина II, может возникать симптоматическая артериальная гипотензия после начала приема препарата. Рекомендуется коррекция этого состояния перед применением препарата Тиара Трио или внимательно наблюдать за пациентом в начале лечения.
Если при применении препарата Тиара Трио возникает выраженная артериальная гипотензия, пациенту следует придать горизонтальное положение, приподняв ему ноги и, если необходимо, в/в инфузионно ввести физиологический р-р. Лечение можно продолжать после стабилизации АД.
Изменения уровней электролитов в плазме крови
Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид. По данным проведенных клинических исследований противодействующий эффект валсартана 320 мг и гидрохлоротиазида 25 мг на уровень калия в сыворотке крови примерно уравновешивает друг друга у многих больных. У остальных пациентов один из эффектов может быть доминирующим.
Необходимо периодически контролировать уровни электролитов в плазме крови, чтобы выявить возможный электролитный дисбаланс.
Периодическое определение уровней электролитов и калия в плазме крови следует проводить через соответствующие промежутки времени для предупреждения возможного электролитного дисбаланса, особенно у пациентов с такими факторами риска, как нарушение функции почек, применение других препаратов и электролитный дисбаланс в анамнезе.
Валсартан. Одновременное применение с калийсодержащими добавками, калийсберегающими диуретиками, заменителями соли, содержащими калий, или другими препаратами, которые могут повышать уровень калия (например с гепарином), не рекомендовано. При необходимости следует контролировать уровень калия.
Гидрохлоротиазид. Сообщалось о развитии гипокалиемии при лечении тиазидными диуретиками, в том числе гидрохлоротиазидом.
Применение препарата следует начинать только после коррекции гипокалиемии и любой сопутствующей гипомагниемии. Тиазидные диуретики могут привести к появлению гипокалиемии или обострять существующую гипокалиемию. Тиазидные диуретики следует применять с осторожностью у пациентов с состояниями, включающими потерю калия, например нефропатия с повышенной экскрецией солей, и преренальное (кардиогенное) нарушение функции почек. Если гипокалиемия развивается во время терапии гидрохлоротиазидом, применение препарата следует прекратить до стабильной коррекции калиевого баланса.
Лечение тиазидными диуретиками, включая гидрохлоротиазид, связано с развитием гипонатриемии и гипохлоремического алкалоза или обострением имеющейся гипонатриемии. Наблюдается гипонатриемия, сопровождающаяся неврологическими симптомами (тошнота, прогрессирующая дезориентация, апатия). Лечение гидрохлоротиазидом следует начинать только после коррекции существующей гипонатриемии. В случае тяжелой или быстрой гипонатриемии при лечении препаратом его прием следует прекратить до нормализации натриемии.
Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, усиливают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии. При применении тиазидных диуретиков снижается экскреция кальция, что может привести к гиперкальциемии.
У всех пациентов, которые получают тиазидные диуретики, необходимо проводить периодический мониторинг уровня электролитов, особенно калия, натрия и магния.
Нарушение функции почек. Тиазидные диуретики могут ускорить азотемию у пациентов с хроническим заболеванием почек.
Нет необходимости в коррекции дозы препарата Тиара Трио для пациентов с нарушением функции почек от легкой до умеренной степени тяжести (СКФ >30 мл/мин/1,73 м2). При применении препарата Тиара Трио рекомендуется периодически контролировать уровень калия, креатинина и мочевой кислоты в плазме крови у пациентов с нарушением функции почек.
Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая валсартан, или иАПФ с алискиреном противопоказано пациентам с нарушением функции почек (СКФ <60 мг/мин/1,73 м2).
Препарат противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, анурией или пациентам, находящимся на гемодиализе.
Стеноз почечной артерии. Препарат Тиара Трио необходимо применять с осторожностью при лечении АГ у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки, поскольку уровни мочевины и креатинина в плазме крови могут повышаться.
Трансплантация почки. Нет опыта относительно безопасности применения препарата Тиара Трио у пациентов, у которых недавно была проведена трансплантация почки.
Нарушение функции печени. Валсартан главным образом выводится в неизмененном виде с желчью. T½ амлодипина удлиняется, а показатель AUC (концентрация в плазме крови — время) выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендации относительно дозировки не установлены. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней тяжести, не сопровождающихся холестазом, максимальная рекомендуемая доза валсартана составляет 80 мг. По этой причине препарат Тиара Трио не показан для таких пациентов.
Ангионевротический отек. Отек Квинке, в том числе отек гортани и голосовой щели, которые могут привести к обструкции дыхательных путей, и/или отек лица, губ, глотки и/или языка отмечены у пациентов, принимавших валсартан. Некоторые из этих пациентов имели в анамнезе отек Квинке при приеме других препаратов, в том числе иАПФ. Применение препарата следует немедленно прекратить при возникновении отека Квинке; повторное применение не рекомендуется.
Сердечная недостаточность и заболевания коронарных артерий/состояние после перенесенного инфаркта миокарда. Вследствие угнетения ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) у пациентов с повышенной чувствительностью могут ожидаться изменения функции почек. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, у которых функция почек может зависеть от активности РААС, лечение иАПФ и антагонистами рецепторов ангиотензина II приводит к олигурии и/или прогрессирующей азотемии (редко) с ОПН и/или летальным исходом. О подобных результатах сообщалось относительно валсартана. Оценка больных с сердечной недостаточностью или после перенесенного инфаркта миокарда должна всегда включать оценку функции почек.
В долгосрочном плацебо-контролируемом исследовании амлодипина (PRAISE-2) у пациентов с сердечной недостаточностью неишемического происхождения класса III и IV по классификации NYHA (Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше, несмотря на незначительную разницу в появлении или ухудшении сердечной недостаточности по сравнению с таковой при применении плацебо.
У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и приводить к летальному исходу.
Рекомендуется с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечной недостаточностью и заболеваниями коронарных артерий, особенно в максимальной дозе — 10 мг/25 мг/320 мг, поскольку данные относительно применения препарата в этой группе пациентов ограничены.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального и митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Беременность. Лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II не следует начинать в период беременности. Если продолжение терапии антагонистами рецепторов ангиотензина II необходимо, пациенткам, планирующим беременность, необходимо перейти на лечение альтернативными антигипертензивными средствами, которые имеют установленный профиль безопасности для применения у беременных. В случае наступления беременности лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II нужно немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациентов с первичным гиперальдостеронизмом не следует лечить антагонистом ангиотензина II валсартаном, поскольку у них не активирована система ренин — ангиотензин. Поэтому препарат Тиара Трио не рекомендуется для этой группы пациентов.
Системная красная волчанка. Сообщалось, что тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, обостряют течение системной красной волчанки.
Другие нарушения метаболизма. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут изменять толерантность к глюкозе и повышать уровень ХС, ТГ и мочевой кислоты в сыворотке крови. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы инсулина или пероральных гипогликемических средств у пациентов с сахарным диабетом.
Поскольку препарат Тиара Трио содержит гидрохлоротиазид, он противопоказан при системной гиперурикемии. Гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови вследствие снижения клиренса мочевой кислоты и может вызвать обострение гиперурикемии, а также внезапную подагру у предрасположенных пациентов.
Тиазиды могут ослаблять экскрецию кальция с мочой и вызывать периодическое незначительное повышение уровня кальция в плазме крови при отсутствии известных нарушений метаболизма кальция. Применение препарата следует прекратить, если во время лечения развивается гиперкальциемия. Во время лечения тиазидами следует периодически контролировать уровень кальция в сыворотке крови. Выраженная гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Следует прекратить применение тиазидов перед проведением тестов функции паращитовидной железы.
Фоточувствительность. О случаях реакций фоточувствительности сообщалось при применении тиазидных диуретиков. Если реакции фоточувствительности возникают в течение приема препарата Тиара Трио, рекомендуется прекратить лечение. Если восстановление применения диуретика считается необходимым, рекомендуется защищать открытые участки тела от солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового облучения.
Хориоидальній выпот, острая близорукость и вторичная закрытоугольная глаукома. Применение гидрохлоротиазида, сульфонамида или производных сульфонамида было связано с возникновением идиосинкратической реакции, которая может привести к хориоидальному выпоту с дефектом поля зрения, острой транзиторной миопии и острой закрытоугольной глаукоме. Отмечаются резкое снижение остроты зрения или боль в глазах. Эта симптоматика обычно длится в течение нескольких часов или недель от начала приема лекарственного средства.
Закрытоугольная глаукома. Гидрохлоротиазид, сульфонамид были ассоциированы с аллергической реакцией, которая привела к острой транзиторной миопии и закрытоугольной глаукоме. Симптомы включали резкое снижение остроты зрения или боль в глазах, которые обычно появлялись в первые часы или в первую неделю после начала лечения. Нелеченная закрытоугольная глаукома может привести к необратимой потере зрения.
В первую очередь необходимо как можно скорее прекратить применение гидрохлоротиазида. В случае, когда внутриглазное давление остается неконтролируемым, следует рассмотреть необходимость немедленного медикаментозного или хирургического лечения. Факторами риска развития закрытоугольной глаукомы могут быть аллергические реакции на сульфонамид или пенициллин в анамнезе.
Общие предостережения. С осторожностью назначают препарат пациентам, у которых отмечена гиперчувствительность к другим антагонистам рецепторов ангиотензина II. Возникновение реакций гиперчувствительности к гидрохлоротиазиду более вероятно у пациентов с аллергией и БА.
Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше). Рекомендовано с осторожностью назначать препарат пациентам пожилого возраста, особенно максимальные дозы препарата Тиара Трио 10 мг/25 мг/320 мг, поскольку данные относительно применения препарата у пациентов этой группы ограничены. У этих пациентов необходимо контролировать АД.
Двойная блокада РААС. Имеются доказательства того, что двойная блокада РААС при одновременном применении ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск артериальной гипотензии, может привести к увеличению числа случаев артериальной гипотензии, гиперкалиемии и нарушения функции почек (включая ОПН).
Поэтому не рекомендуется использовать двойную блокаду РААС путем одновременного применения ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена.
Если терапия с помощью двойной блокады считается абсолютно необходимой, она должна проходить только под наблюдением врача с постоянным контролем функции почек, уровня электролитов и АД. Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.
Немеланомный рак кожи (НМРК). В двух эпидемиологических исследованиях, основанных на Датском национальном реестре рака, было отмечено возможное повышение риска НМРК (базальноклеточной и плоскоклеточной карциномы)
Фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида может являться причиной развития НМРК.
Пациенты, принимающие гидрохлоротиазид, должны быть проинформированы о риске НМРК и необходимости регулярно проверять кожу на наличие новых поражений и немедленно сообщать врачу о любых подозрительных изменениях кожи. Возможны профилактические мероприятия с целью минимизации риска развития рака кожи. Подозрительные поражения следует немедленно изучить, включая проведение гистологических исследований, биопсии. Применение гидрохлоротиазида также должно быть пересмотрено у пациентов, перенесших НМРК.
Важная информация о наличии вспомогательных веществ. Этот препарат содержит соединения натрия, поэтому пациентам, соблюдающим диенту с контролируемым содержанием натрия, следует быть осторожными при примениии препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность
Амлодипин. Исследования в отношении безопасности применения амлодипина во время беременности не проводились. В исследованиях на животных репродуктивная токсичность отмечалась при применении высоких доз. Применение в период беременности рекомендуется, только если отсутствует более безопасное альтернативное лекарственное средство и если само заболевание несет больший риск для матери и эмбриона.
Валсартан. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II не рекомендуется в I^триместре беременности. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано во II и III триместрах беременности.
Эпидемиологические данные относительно риска тератогенности после воздействия ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности не были убедительными; однако небольшое увеличение риска не исключается. Пока отсутствуют контролируемые эпидемиологические данные относительно риска применения антагонистов рецепторов ангиотензина II, подобные риски могут существовать и для этого класса лекарственных средств. Если продолжающаяся терапия антагонистами рецепторов ангиотензина II не считается необходимой у пациенток, планирующих беременность, следует изменить альтернативные антигипертензивные методы лечения с установленнім профилем безопасности для применения во время беременности.
Если во время лечения антагонистами рецепторов ангиотензина II подтверждена беременность, следует немедленно прекратить лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II и, если необходимо, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.
Известно, что влияние терапии антагонистами рецепторов ангиотензина II в II и III триместрах беременности вызывает фетотоксичность человека (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия).
Если антагонисты рецепторов ангиотензина II принимали со II триместра беременности, рекомендуется ультразвуковая диагностика функции почек и черепа плода. У грудных детей, матери которых принимали антагонисты рецепторов ангиотензина II, следует тщательно наблюдать за артериальной гипотензией.
Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Данных, полученных во время исследований на животных, недостаточно.
Гидрохлоротиазид проникает через плаценту. Фармакологический механизм действия гидрохлоротиазида дает основания утверждать, что применение этого препарата во II и III триместр беременности может нарушать фетоплацентарную перфузию и вызывать возникновение фетальных и неонатальных реакций, таких как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения, а также может ассоциироваться с другими побочными реакциями, которые наблюдаются у взрослых.
Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид. Нет опыта применения препарата Тиара Трио у беременных. Имеющиеся данные относительно компонентов препарата дают возможность утверждать, что применение препарата Тиара Трио не рекомендуется в I триместре и противопоказано в II и III триместрах беременности.
Период кормления грудью. Амлодипин выделяется в грудное молоко. Процент материнской дозы, полученный младенцем, оценивался с межквартальным диапазоном 3-7%, максимальным значением в 15%. Влияние амлодипина на младенца неизвестно. Информация о применении валсартана при кормлении грудью отсутствует. Гидрохлоротиазид обнаруживается в грудном молоке в небольших количествах. Тиазиды в высоких дозах, вызывающих сильный диурез, могут препятствовать продукции грудного молока.
Применение препарата Тиара Трио во время грудного вскармливания не рекомендуется. Если необходимо применение препарата Тиара Трио во время грудного вскармливания, следует принимать минимально возможную дозу. При кормлении грудью рекомендуются альтернативные антигипертензивные методы лечения с более установленными профилями безопасности, особенно при кормлении новорожденного или недоношенного младенца.
Фертильность. Клинические исследования влияния на фертильность у препарата Тиара Трио отсутствуют.
Дети. Безопасность и эффективность применения у детей не установлены, поэтому препарат не назначают пациентам этой возрастной группы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. У пациентов, применяющих препарат Тиара Трио, может возникать головокружение или ощущение слабости после приема препарата, поэтому они должны учитывать это при управлении автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами.
Амлодипин может слабо или умеренно влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Если пациенты при применении амлодипина испытывают головокружение, головную боль, усталость или тошноту, их реакция может нарушаться.
Взаимодействия
исследование взаимодействия препарата Тиара Трио с другими лекарственными препаратами не проводилось. Далее представлена только информация о взаимодействии каждого действующего вещества сдругими лекарственными средствами
Однако важно учитывать, что лекарственное препарат Тиара Трио может усиливать гипотензивный эффект других антигипертензивных препаратов.
Одновременное применение не рекомендуется.
Валсартан и гидрохлоротиазид.
Литий. Об обратимом повышении концентрации лития в сыворотке крови и токсичности сообщалось в во время одновременного применения лития с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II, в том числе с валсартаном или тиазидами, такими как гидрохлоротиазид.
Поскольку почечный клиренс снижается тиазидами, риск токсичности лития, вероятно, может увеличиваться с применением препарата. В связи с этим рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровня лития в сыворотке крови во время сочетанного применения препаратов.
Валсартан.
Калийсберегающие диуретики, добавки калия, заменители соли, содержащие калий и другие средства, которые могут повышать уровень калия. Если необходимо применение препарата, которое влияет на уровень калия в комбинации с валсартаном, рекомендуется часто проверять уровень калия в плазме крови.
Амлодипин.
Грейпфрут или грейпфрутовый сок. Применение амлодипина с грейпфрутом или грейпфрутовым соком не рекомендуется, поскольку у некоторых пациентов может приводить к увеличению выраженности снижения АД.
Одновременное применение требует осторожности.
Амлодипин.
Ингибиторы CYP 3A4 (такие как кетоконазол, итраконазол, ритонавир). Исследования с участием пациентов пожилого возраста показали, что дилтиазем ингибирует метаболизм амлодипина, возможно, с участием CYP 3A4 (концентрация в плазме крови возрастает примерно на 50% и эффект амлодипина усиливается). Нельзя исключить вероятности того, что более мощные ингибиторы CYP 3A4 (такие как кетоконазол, итраконазол, ритонавир) могут повышать концентрацию амлодипина в плазме крови более выраженно, чем дилтиазем.
Одновременное применение амлодипина с сильными или умеренными ингибиторами CYP 3A4 (ингибиторы протеазы, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значительному увеличению экспозиции амлодипина. Клинические проявления этих фармакокинетических изменений могут быть более выраженными у пациентов пожилого возраста. Таким образом, могут потребоваться клинический мониторинг и коррекция дозы.
Индукторы CYP 3A4 (противосудорожные препараты (такие как карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон), рифампицин, зверобой. Нет данных о влиянии индукторов CYP 3A4 на амлодипин. Одновременное применение индукторов CYP 3A4 (например рифампицина, зверобоя) может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови. Показано проводить клинический мониторинг с возможной коррекцией дозы амлодипина в течение лечения индуктором и после его отмены.
Амлодипин следует применять с осторожностью вместе с индукторами CYP 3A4.
Симвастатин. Применение многократных доз 10 мг амлодипина с 80 мг симвастатина приводит к увеличению экспозиции симвастатина на 77% по сравнению с применением одного симвастатина. Рекомендуется снижать дозу симвастатина до 20 мг пациентам, которые применяют амлодипин.
Дантролен (инфузии). У животных наблюдались летальные случаи в результате вентрикулярных фибрилляций и кардиоваскулярных коллапсов в связи с гиперкалиемией после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска гиперкалиемии рекомендуется избегать сочетанного применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, пациентам, чувствительным к злокачественной гипертермии, и при лечении злокачественных гипертермий.
Валсартан и гидрохлоротиазид.
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту (>3 г/сут) и неселективные НПВП. НПВП могут ослаблять антигипертензивный эффект как антагонистов рецепторов ангиотензина II, так и гидрохлоротиазида при одновременном применении. Кроме того, сочетанное применение препарата Тиара Трио с НПВП может приводить к нарушению функции почек и уровня калия в сыворотке крови. Поэтому рекомендуется проводить мониторинг функции почек в начале лечения, а также соответствующую гидратацию пациента.
Валсартан.
Ингибиторы транспортера накопления (рифампицин, циклоспорин) или эффлюксного транспортера (ритонавир).
Результаты исследований in vitro с тканью печени человека показали, что валсартан является субстратом печеночного транспортера накопления OATP!B1 и печеночного эффлюксного транспортера MRP2. Одновременное применение ингибиторов транспортера накопления (рифампицин, циклоспорин) или эффлюксного транспортера (ритонавир) может увеличивать системную экспозицию валсартана.
Гидрохлоротиазид.
Алкоголь, барбитураты или наркотические препараты. Одновременное введение тиазидных диуретиков с веществами, которые также обладают эффектом снижения АД (например со снижающими симпатическую активность ЦНС или прямую вазодилатацию), может усилить ортостатическую гипотензию.
Амантадин. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут повышать риск развития побочных реакций, амантадина.
Антихолинергические препараты и другие лекарственные средства, влияющие на моторику желудка. Биодоступность диуретиков тиазидного типа могут повышать антихолинергические препараты (например атропин, бипериден), очевидно, вследствие снижения желудочно-кишечной подвижности и скорости опорожнения желудка. И наоборот, прогнозируется, что прокинетические вещества, такие как цизаприд, могут снижать биодоступность тиазидных диуретиков.
Противодиабетические препараты (например инсулин и пероральные противодиабетические средства). Тиазидные диуретики могут изменять толерантность к глюкозе, из-за чего может возникнуть необходимость в повторной коррекции дозы инсулина и пероральных противодиабетических средств.
Метформин. Метформин следует применять с осторожностью, поскольку существует риск развития лактоацидоза, индуцированного возможной функциональной почечной недостаточностью, связанной с применением гидрохлоротиазида.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, с блокаторами β-адренорецепторов может усиливать риск гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диазоксида.
Карбамазепин. У пациентов, принимающих гидрохлоротиазид одновременно с карбамазепином, может развиться гипонатриемия. Поэтому этих пациентов следует предупредить о возможности гипонатриемических реакций, а также наблюдать за их состоянием.
Циклоспорин. Одновременное лечение циклоспорином может усиливать риск гиперурикемии и осложнения подагрического типа.
Цитотоксические препараты (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут ослаблять почечную экскрецию цитотоксических препаратов (например циклофосфамида, метотрексата) и усиливать их миелосупрессивный эффект.
Гликозиды наперстянки. Тиазид-индуцированная гипокалиемия или гипомагниемия могут возникать как побочные эффекты, которые вызывают развитие дигиталис-индуцированной сердечной аритмии.
Йодосодержащие контрастные средства. В случае диуретик-индуцированной дегидратации существует повышенный риск развития ОПН, особенно при высоких дозах препаратов йода. Перед применением следует провести регидратацию.
Ионообменные смолы. Абсорбцию тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, снижает холестирамин или колестипол. Это может привести к субтерапевтическим эффектам тиазидных диуретиков. Однако необходимо сместить прием гидрохлоротиазида и смолы таким образом, чтобы что гидрохлоротиазид принимать не менее чем за 4 ч до или через 4–6 ч после применения смол, что потенциально минимизирует их взаимодействие.
Лекарственные средства, влияющие на уровень калия (калийуретические диуретики, кортикостероиды, слабительные средства, АКТГ, амфотерицин, карбеноксолон, пенициллин G, производные салициловой кислоты), и антиаритмические средства. Гипокалиемический эффект гидрохлоротиазида могут усиливать при одновременном назначении калийуретические диуретики, кортикостероиды, слабительные средства, АКТГ, амфотерицин, карбеноксолон, пенициллин G, производные салициловой кислоты и антиаритмические средства. Если такие препараты назначают с комбинацией амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид, рекомендуется проводить мониторинг уровня калия в плазме крови.
Лекарственные средства, влияющие на уровень натрия. Гипонатриемический эффект диуретиков могут усиливать антидепрессанты, нейролептики и противоэпилептические препараты. Необходимо соблюдать осторожность при длительном применении этих лекарственных средств.
Лекарственные средства, которые могут вызвать torsades de pointes. В связи с риском развития гипокалиемии гидрохлоротиазид следует применять с осторожностью одновременно с лекарственными средствами, которые могут вызвать torsades de pointes, в частности, антиаритмическими средствами класса Ia и класса III и некоторыми антипсихотическими лекарственными средствами.
Лекарственные средства, применяемые для лечения подагры (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может возникнуть необходимость коррекции дозы урикозурических лекарственных средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Может возникнуть необходимость в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона.
В случае одновременного применения тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, может повышать частоту возникновения реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Метилдопа. Имеются данные о развитии гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.
Недеполяризующие миорелаксанты скелетных мышц (например тубокурарин). Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, потенциируют действие производных кураре.
Другие антигипертензивные лекарственные средства. Тиазидные диуретики потенцируют гипотензивное действие других антигипертензивных препаратов (например гуанетидин, метилдопа, блокаторы β-адренорецепторов, вазодилататоры, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II и прямые ингибиторы ренина).
Прессорные амины (например, норадреналин, адреналин). Гидрохлоротиазид может снижать реакцию на прессорные амины, такие как норадреналиню Клиническое значение этого эффекта является неопределенным и недостаточным для исключения их применения.
Витамин D и соли кальция. Применение тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, с витамином D или с солями кальция может усиливать повышение уровня кальция в сыворотке крови. Одновременное применение тиазидных диуретиков может привести к гиперкальциемии у предрасположенных пациентов за счет увеличения канальцевой реабсорбции кальция.
Двойная блокада РААС с антагонистами рецепторов ангиотензина II, ингибиторами АПФ или алискиреном. Клинические данные показали, что двойная блокада РААС с помощью одновременного применения ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена связана с повышенным риском развития побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и нарушение функции почек (включая ОПН) по сравнению с монотерапией веществом, влияющим на РААС.
Передозировка
симптомы. Нет данных о передозировке препарата Тиара Трио. Основной возможный симптом передозировки — выраженная артериальная гипотензия с головокружением. Передозировка амлодипина может приводить к выраженной вазодилатации периферических сосудов и рефлекторной тахикардии. Сообщалось о выраженной и потенциально пролонгированной системной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение. Амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид. Клинически выраженная артериальная гипотензия при передозировке препарата Тиара Трио требует активной поддержки сердечно-сосудистой системы, включая мониторинг функций сердца и дыхательной системы, контроль ОЦК и диуреза. Пациенту следует находиться в положении лежа с приподнятыми нижними конечностями. Сосудосуживающие препараты могут быть уместными для восстановления тонуса сосудов и АД при условии, что нет противопоказаний к их применению. В/в введение кальция глюконата может быть эффективным для реверсии эффектов блокады кальциевых каналов.
Амлодипин. Если после приема препарата прошло немного времени, следует рассмотреть вопрос об индукции рвоты или промывании желудка. При применении активированного угля у здоровых добровольцев сразу или через 2 ч после приема амлодипина абсорбция амлодипина значительно снижалась.
Маловероятно, что амлодипин выводится при гемодиализе.
Валсартан. Маловероятно, что валсартан выводится при гемодиализе.
Гидрохлоротиазид. Передозировка гидрохлоротиазида сопровождается дефицитом электролитов (гипокалиемией, гипохлоремией) и гиповолемией вследствие чрезмерного диуреза. Наиболее частыми симптомами передозировки являются тошнота и сонливость. Гипокалиемия может приводить к спазмам мышц и/или обострению аритмии, связанной с одновременным применением гликозидов наперстянки или некоторых антиаритмических лекарственных препаратов.
Процент гидрохлоротиазида, который выводится при проведении гемодиализа, не установлен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.