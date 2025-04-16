Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
363,05
Экономия при брони: -88,30 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,42
Экономия при брони: -42,14 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
274,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
310,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
330,91
Экономия при брони: -51,90 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
367,68
Экономия при брони: -49,96 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
369,71
Экономия при брони: -94,78 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,51
Экономия при брони: -41,85 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
887,29
Экономия при брони: -51,49 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
906,31
Экономия при брони: -52,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
327,73
Экономия при брони: -46,98 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
360,40
Экономия при брони: -42,06 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
335,56
Экономия при брони: -76,55 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
180,93
Экономия при брони: -37,31 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
280,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
285,07
Экономия при брони: -26,06 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
359,00
Экономия при брони: -71,77 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
795,68
Экономия при брони: -37,49 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
814,44
Экономия при брони: -38,37 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
323,88
Экономия при брони: -57,28 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
356,16
Экономия при брони: -36,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
850,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
327,83
Экономия при брони: -63,02 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
360,50
Экономия при брони: -40,94 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
967,66
Экономия при брони: -54,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
324,28
Экономия при брони: -64,75 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
356,60
Экономия при брони: -37,04 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
650,58
Экономия при брони: -29,76 грн