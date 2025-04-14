Харьков (адрес не указан)
Доступно в 401 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
329,59
Экономия при брони: -63,17 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
353,97
Экономия при брони: -36,41 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
395,43
Экономия при брони: -14,62 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
339,61
Экономия при брони: -65,49 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
364,73
Экономия при брони: -47,93 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
910,87
Экономия при брони: -59,55 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
978,27
Экономия при брони: -63,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
319,30
Экономия при брони: -17,50 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
320,40
Экономия при брони: -18,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
351,00
Экономия при брони: -20,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
520,26
Экономия при брони: -0,07 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
850,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
350,70
Экономия при брони: -20,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
708,05
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница