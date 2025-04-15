Днепр (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
189,97
Экономия при брони: -19,57 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
373,52
Экономия при брони: -85,12 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
331,90
Экономия при брони: -34,54 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
890,04
Экономия при брони: -60,21 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
979,69
Экономия при брони: -66,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
194,38
Экономия при брони: -23,98 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
373,80
Экономия при брони: -85,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
332,15
Экономия при брони: -34,79 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
890,71
Экономия при брони: -60,88 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
653,55
Экономия при брони: -44,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
340,85
Экономия при брони: -21,55 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
374,95
Экономия при брони: -23,71 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
909,51
Экономия при брони: -61,77 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
999,18
Экономия при брони: -67,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60
Экономия при брони: -18,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
182,40
Экономия при брони: -17,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
850,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10
Экономия при брони: -13,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
190,01
Экономия при брони: -26,91 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
324,68
Экономия при брони: -36,50 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
357,05
Экономия при брони: -61,62 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
870,70
Экономия при брони: -40,87 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
152,36
Экономия при брони: -7,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
331,22
Экономия при брони: -33,06 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
888,21
Экономия при брони: -58,38 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
519,48
Экономия при брони: -8,79 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
708,05
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
322,10
Экономия при брони: -42,81 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
354,21
Экономия при брони: -37,27 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
807,85
Экономия при брони: -31,75 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
950,77
Экономия при брони: -37,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
202,06
Экономия при брони: -10,53 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,11
Экономия при брони: -48,11 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
360,81
Экономия при брони: -65,38 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
879,87
Экономия при брони: -50,04 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
645,60
Экономия при брони: -36,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
191,63
Экономия при брони: -32,21 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
327,45
Экономия при брони: -35,42 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
360,09
Экономия при брони: -49,14 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
878,12
Экономия при брони: -48,29 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
966,56
Экономия при брони: -53,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
323,19
Экономия при брони: -31,52 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
355,41
Экономия при брони: -34,23 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
866,69
Экономия при брони: -36,86 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
317,96
Экономия при брони: -13,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,48
Экономия при брони: -60,59 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
361,22
Экономия при брони: -54,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
188,02
Экономия при брони: -17,05 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
321,29
Экономия при брони: -33,02 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
353,32
Экономия при брони: -32,23 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
880,20
Экономия при брони: -32,46 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
948,39
Экономия при брони: -34,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница