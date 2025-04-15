Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
284,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
326,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
329,04
Экономия при брони: -58,04 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
274,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
310,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
185,09
Экономия при брони: -23,57 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
323,38
Экономия при брони: -12,93 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
355,61
Экономия при брони: -14,77 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
690,92
Экономия при брони: -29,77 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
291,11
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
332,09
Экономия при брони: -34,84 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
358,28
Экономия при брони: -30,90 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
892,56
Экономия при брони: -44,82 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70
Экономия при брони: -18,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
351,00
Экономия при брони: -28,50 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
274,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
310,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
780,00
Экономия при брони: -47,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
840,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
274,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
310,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
780,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
182,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
320,40
Экономия при брони: -27,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
350,70
Экономия при брони: -28,20 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
425,00
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
321,76
Экономия при брони: -12,14 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
353,83
Экономия при брони: -13,41 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
734,54
Экономия при брони: -28,12 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
949,76
Экономия при брони: -36,35 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
156,35
Экономия при брони: -9,85 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
351,00
Экономия при брони: -28,50 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
425,00
Экономия при брони: -1,45 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
368,27
Экономия при брони: -98,96 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
327,23
Экономия при брони: -43,68 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
877,53
Экономия при брони: -47,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
965,92
Экономия при брони: -52,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
322,29
Экономия при брони: -31,51 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
354,41
Экономия при брони: -34,85 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
864,27
Экономия при брони: -34,44 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
951,32
Экономия при брони: -37,91 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
335,38
Экономия при брони: -71,25 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
358,55
Экономия при брони: -38,99 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
873,74
Экономия при брони: -44,51 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
306,10
Экономия при брони: -15,59 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
302,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
335,57
Экономия при брони: -64,57 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн